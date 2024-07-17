Nazilli'de düzenlenen 1. Bahar Ligi Ödül Töreni yapıldı - Son Dakika
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Spor

Nazilli'de düzenlenen 1. Bahar Ligi Ödül Töreni yapıldı

Nazilli\'de düzenlenen 1. Bahar Ligi Ödül Töreni yapıldı

Nazilli Belediye Başkan Yardımcısı Selahattin Yılmaz, Başkan Vekili Serkan Sevim ve Meclis Üyesi Erhan Algan, İsabeyli Mahallesi'ndeki bir tenis tesislerinde düzenlenen 1. Bahar Ligi Ödül Töreni'ne katıldı. Tenis Park 1. Bahar Ligi kapsamında, 1. lig erkekler, master erkekler, master kadınlar, seri A kadınlar, 10-12 yaş tenis ligi ve touch tenis kategorilerinde dereceye girenler düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

17.07.2024 11:16  Güncelleme: 11:18
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Nazilli Belediye Başkan Yardımcısı Selahattin Yılmaz, Başkan Vekili Serkan Sevim ve Meclis Üyesi Erhan Algan, İsabeyli Mahallesi'ndeki bir tenis tesislerinde düzenlenen 1. Bahar Ligi Ödül Töreni'ne katıldı. Tenis Park 1. Bahar Ligi kapsamında, 1. lig erkekler, master erkekler, master kadınlar, seri A kadınlar, 10-12 yaş tenis ligi ve touch tenis kategorilerinde dereceye girenler düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

Düzenlenen törene, Nazilli Belediye Başkan Yardımcısı Selahattin Yılmaz, Nazilli Belediye Başkan Vekili Serkan Sevim, Meclis Üyesi Erhan Algan, sporseverler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda konuşan Başkan Vekili Sevim; "Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Buradaki gelişim sürecini yakından takip ettim. Burada emeği olan herkesin emeklerine sağlık. Bu mücadele büyüyerek ilerliyor. Bizler de bunu destekleme noktasında üstümüze düşeni yapacağız. Bundan sonraki mücadelelerde de herkese başarılar diliyorum" dedi.

Nazilli'de tenis sporunun geliştirilmesi için verdiği emeklerden dolayı Antrenör Doğan Karaburun ve ekibine teşekkür eden Nazilli Belediye Başkan Yardımcısı Selahattin Yılmaz ise "Bundan 15 yıl önce Nazillimizi ve bizleri tenisle tanıştıran sevgili Doğan hocamıza sonsuz teşekkür ediyorum. Çok az sayıyla başlayıp büyük bir emek ve özveriyle tenisi Nazilli'de bu günlere taşıdı. Hocamız Nazillimizi tüm Türkiye çapında tanıtacak sporcuları yetiştirecek büyük enerjiye sahip. İnanıyorum ki şehrimiz tenis sporu ile tüm Türkiye'de tanınır hale gelecektir. Tenis, yalnızca fiziksel bir spor değil aynı zamanda azim, kararlılık, istikrar isteyen bir spor dalı. Sporcularımız bu istikrarı göstererek bizlere örnek oldular. Ben tüm sporcularımızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Desteklerinden dolayı Nazilli Belediyesi'ne teşekkür eden Antrenör Doğan Karaburun; "Ligimize 132 kişi katılım sağlamıştır. 3 ay süren ligin sonunda toplam 4 kategoride kadın ve erkek sporcular dereceye girmiştir. Yeni başlayanlardan master düzeyine yani ileri düzey tenis becerisine sahip sporcuların kendi seviyelerinde oyuncularla her hafta düzenli olarak maç yapmalarına imkan sağlayacak bir organizasyon oluşturduk. Şu anda toplamda 431 üyeye ulaştık. Ailemiz git gide büyüyor. Nazilli halkına tenisi sevdirmeyi ve sağlıklı bir yaşamı sunmayı misyon edindik. Daha sağlıklı bir nesil için tüm Nazilli halkını spor yapmaya davet ediyoruz. Tenis eğitimlerimiz 4 yaştan itibaren başlayıp şu anda aktif 65 yaş üzeri tenis oynayan üyemiz de mevcut. Tenis her yaşın sporu, her yaşın bir arada yapabileceği ender sporlardan. O yüzden herkesin hayatında bir kez olsun denemesini tavsiye ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi. Selahattin Yılmaz, Erhan Algan ve Serkan Sevim'in İkili takımlarla yaptığı gösteri maçı ise büyük beğeni topladı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Selahattin Yılmaz, Serkan Sevim, İsabeyli, Nazilli, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Nazilli'de düzenlenen 1. Bahar Ligi Ödül Töreni yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nazilli'de düzenlenen 1. Bahar Ligi Ödül Töreni yapıldı - Son Dakika
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