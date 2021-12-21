Nazilli'de sakatlar can sıkıyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Nazilli Belediyespor'da devrenin son haftası öncesi eksikler can sıkıyor. İlk yarının son haftasında Şanlıurfaspor'u ağırlayacak Nazilli'de sakat, kart cezalısı ve kadro dışı olmak üzere 5 eksik var. Karacabey Belediyespor'u mağlup ederek 7 maçlık dış sahada galibiyet özlemine son veren ve kendini Play-Off hattına atan Nazilli Belediyespor'da

Karacabey maçında attığı 2 golle yıldızlaşan ancak kırmızı kartla oyundan atılan Ahmet, sarı kart ceza sınırını aşan Hasan forma giyemeyecek. Sakatlıkları devam eden Mehmet Özdıraz ve Berat karşılaşmayı tribünden takip edecek. Kadro dışı bırakılan İlyas da Şanlıurfa maçında sahada olamayacak. Kasığında oluşan ödem nedeniyle Karacabey maçında olmayan santrfor Muhammed Ali'nin durumu belirsizliğini koruyor. Teknik direktör Kadir Kar, ilk yarının son maçını kazanmak için oynayacaklarını belirterek, "Eksiklerimiz var ama ne olursa olsun biz bir takımız. 11 kişi olarak sahaya çıkıp taraftarımızın da desteğiyle bizim için çok önemli olan maçı kazanarak devreyi tamamlamak istiyoruz" dedi.