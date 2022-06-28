Nazilli'nin şampiyon kızı Başkan Özcan'a teşekkür etti - Son Dakika
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Nazilli'nin şampiyon kızı Başkan Özcan'a teşekkür etti

28.06.2022 12:28
Nazilli'nin şampiyon kızı Başkan Özcan'a teşekkür etti

Türkiye Taekwondo Şampiyonu 14 yaşındaki Elifnaz Köseoğlu, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ı makamında ziyaret etti.

Türkiye Taekwondo Şampiyonu 14 yaşındaki Elifnaz Köseoğlu, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ı makamında ziyaret etti.

Sivas'ta yapılan Türkiye Taekwondo Şampiyonası Yıldızlar Kategorisi'nde 59 kilogramda yarışan ve rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonu olan 14 yaşındaki Nazillili sporcu Elifnaz Köseoğlu, başarısını Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ile paylaştı. Rakiplerine üstünlük kurduğu için seçmeye gitmeden Milli Takım adına 28-31 Temmuz'da Sofya'da gerçekleştirilecek Dünya Taekwondo Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan Köseoğlu, "Biz sizlerle çok iyiyiz. Nazilli'de bir ilki yaşatıp futbol dışındaki branşlara destek verdiniz. Desteklerinizden dolayı çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Türkiye Şampiyonu Elifnaz Köseoğlu'nu tebrik ederek hediye takdiminde bulunan Başkan Özcan, "Nazillimiz özellikle 2022 yılında farklı spor dallarında üst üste çok kıymetli başarılar elde etti. Büyük bir emek ve gayretle çalışan sporcularımız desteklendiğinde neleri başarabildiğini hep birlikte görüyoruz. Bizler Nazilli Belediyesi olarak her zaman en büyük destekçileri olmaya devam edeceğiz" dedi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Kürşat Engin Özcan, Nazilli, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nazilli'nin şampiyon kızı Başkan Özcan'a teşekkür etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nazilli'nin şampiyon kızı Başkan Özcan'a teşekkür etti - Son Dakika
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