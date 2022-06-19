Nazillili Burcu'dan Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda 2 madalya

Genç yaşında milli formayla başarıdan başarıya koşan Nazilli Belediyespor'un lisanslı sporcusu Burcu İldem Gerçekden, Meksika'da yapılan Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda bir gümüş ve bronz madalya kazandı. Meksika'da 71 kilogramda podyuma çıkan Burcu, koparmada 91, silkmede 103 kilogram kaldırarak toplamda 194 kilogram kaldırış gerçekleştirdi. Silkmede bronz, toplamda gümüş madalyanın sahibi olan Burcu, elde ettiği dereceyle hem Nazilli Belediyespor'un hem okulu Nazilli Lisesi'nin hem de Türkiye'nin göğsünü kabarttı.

Nazilli Belediyespor Başkanı Ünal Önal, "Bizleri Meksika'da yapılan Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda gururlandıran ve 2 madalya kazanan sporcumuz Burcu İldem Gerçekden ve milli takım antrenörümüz Meliha Sarıkoca'yı kutluyor, başarılarının devamı diliyoruz" dedi.