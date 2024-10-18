Nazillispor - Ankara Demirspor Maçı

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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son iki maçında 4 puan toplayan düşme potasındaki Nazillispor yarın evinde Play-Off hattında bulunan Ankara Demirspor'la karşı karşıya gelecek. Nazilli İlçe Stadı'nda Abdulbaki Ayyıldız'ın yöneteceği karşılaşma saat 15.30'da başlayacak.

Nazillispor Teknik Direktörü Gürhan Sönmez son haftalarda iyi bir çıkış yakaladıklarını belirterek, "Evimizde kazanıp küme düşme hattından çıkmak istiyoruz. Rakibimiz de üst sıralarda. Zorlu bir maç bizi bekliyor. Taraftarımızın desteği ile puanlar almaya devam edeceğiz" dedi.