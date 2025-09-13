Nazillispor Beraberlik İle Puan Aldı

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta ilk hafta maçını kaybeden Nazillispor, Didim'de oynanan maçta Denizli İdmanyurdu ile 1-1 berabere kaldı. Deniz İdmanyurdu 43'üncü dakikada Enes'in golüyle 1-0 öne geçti ve devreyi bu skorla tamamladı. Nazillispor dakikalar 90+3'ü gösterdiğinde Ahmet Buğra'nın ayağından beraberlik golünü kaydetti. Bu sonucun ardından Nazillispor ilk puanına kavuşurken, Denizli İdmanyurdu da 4 puana ulaştı.