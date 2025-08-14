Nazillispor\'da Yeni Başkan Vekili

3'üncü Lig'e düştükten sonra kulübü devretme görüşmelerinden sonuç alamayan Nazillispor'da başkanlığı sürdürmek durumunda kalan Şahin Kaya yönetim kadrosunda değişikliğe gitti. Nazillispor'da başkan vekilliği görevine Hüseyin Güleryüz getirildi. Nazillispor'un kulüp binasında gerçekleşen imza töreninde, "Burası Nazilli, burada imzalar kalplere atılır" yazılı pankart önünde bir araya gelen Başkan Şahin Kaya ve Başkan Vekili Hüseyin Güleryüz, yeni dönemde Nazillispor'un başarısı için birlikte çalışacaklarını belirttiler.

İmza töreninin ardından açıklamada bulunan Başkan Vekili Hüseyin Güleryüz, "Nazillispor için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Taraftarlarımızla birlikte bu kulübü daha yukarılara taşıyacağız. Çünkü Nazillispor'un yeri şu anda bulunduğu yer değil. İşte bunun içinde Nazillispor'u en iyi yerlere gelmesi içinde çalışmalarımızı gece gündüz sürdüreceğiz" dedi.