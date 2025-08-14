Nazillispor\'da Yeni Başkan Vekili

İmza töreninin ardından açıklamada bulunan Başkan Vekili Hüseyin Güleryüz, "Nazillispor için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Taraftarlarımızla birlikte bu kulübü daha yukarılara taşıyacağız. Çünkü Nazillispor'un yeri şu anda bulunduğu yer değil. İşte bunun içinde Nazillispor'u en iyi yerlere gelmesi içinde çalışmalarımızı gece gündüz sürdüreceğiz" dedi.
