Nazillispor, Eski Kalecisi Zekeriya Topayan ile Anlaştı

Yeniden yapılanma sürecine giren Nazillispor ilk transferini gerçekleştirdi. Siyah beyazlılar, Bursaspor ile şampiyonluk yaşayan eski kalecisi Zekeriya Topayan ile anlaşma sağladı.

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Nazillispor transfer çalışmalarına güçlü bir adımla start verdi. Siyah-beyazlı ekip, taraftarlarını sevindirecek önemli bir hamle yaptı. Naz Naz, formasını daha önce 4 sezon boyunca gururla taşıyan, bu süreçte 2020-21 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşayan tecrübeli kaleci Zekeriya Topayan ile yeniden anlaşmaya vardı. 36 yaşındaki başarılı file bekçisi, önümüzdeki sezon Nazilli Belediyespor'un kalesini koruyacak. Futbol hayatına Bursaspor altyapısında başlayan Zekeriya Topayan, kariyeri boyunca Bursa Nilüfer, Yalovaspor, Şanlıurfaspor, Fethiyespor, Sancaktepe, Orhangazi, Kozan Belediyespor, Turgutluspor ve son olarak geçtiğimiz sezon formasını giydiği Bursaspor gibi birçok kulüpte görev aldı. - AYDIN