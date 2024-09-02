Nazillispor, Giresunspor'a mağlup oldu - Son Dakika
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Nazillispor, Giresunspor'a mağlup oldu

Nazillispor, Giresunspor\'a mağlup oldu

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekibi Nazillispor, sezonun ilk maçında deplasmanda Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu. Teknik Direktör Özkan Kılıç, şanssız bir maçı geride bıraktıklarını belirtti.

02.09.2024 12:29
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Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ,

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekibi Nazillispor'un sezonun ilk maçında deplasmanda Giresunspor'a 1-0 mağlup olması camiayı üzdü. Maçın 13'üncü dakikasında golü yiyen ve 45'inci dakikada Serkan Güler'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi mücadele eden siyah-beyazlılar ilk haftayı puansız kapattı. Nazillispor Teknik Direktörü Özkan Kılıç şanssız bir maçı geride bıraktıklarını dile getirdi.

Erken gol yediklerin belirten Kılıç, "İlk yarının sonlarında oyuncumuz Serkan Güler'in gördüğü kırmızı kart ile takımımızı 10 kişi kaldı, bu da oyunumuzu etkiledi. Karşılaşmanın ikinci yarısında da rakip kalede gol aradık ama sonuç alamadık. Bu ilk karşılaşmada eksiklerimizi gördük. Hafta içinde bunları çalışacağız. Sahamızda oynayacağımız Vanspor maçında kaybı telafi edeceğiz" dedi. Maç öncesi transfer yasağını kaldıran Nazilli'de Kılıç henüz geçen hafta göreve gelmişti.

ARDA GÜLER'İN TAKIM ARKADAŞI NAZİLLİ'DE

Nazillispor transfer yasağının açılmasının ardından A Milli Takım ve dünya devi Real Madrid'in yıldızı Arda Güler'in Fenerbahçe altyapısından takım arkadaşı olan Yusuf Mert Yıldırım'la sözleşme imzaladı. Futbola Nazilli'de başlayıp 2019-2021 yılları arasını Fenerbahçe altyapısında Arda'yla aynı takımda geçiren 20 yaşındaki futbolcu yuvaya döndü. Geçen sezonun ilk yarısında Süper Amatör Lig ekibi Çine Madranspor, ikinci yarısında ise Kuyucakspor'da oynayan orta saha oyuncusu Yusuf Mert Yıldırım, yaklaşık 1 aydır siyah-beyazlı ekiple idmanlara çıkıyordu. Arda Güler de eski takım arkadaşının sosyal medyada yayınladığı fotoğrafını beğendi.

Kaynak: DHA

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