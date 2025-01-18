Nazillispor, Giresunspor'u 4-2 Yenerek İkinci Yarıya İyi Başladı - Son Dakika
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Nazillispor, Giresunspor'u 4-2 Yenerek İkinci Yarıya İyi Başladı

Nazillispor, 2'nci Lig Kırmızı Grup'taki mücadelesinde Giresunspor'u 4-2 yenerek alt sıralardan kurtulma yolunda önemli bir galibiyet aldı. Maça hızlı başlayan Giresunspor'un golüne rağmen, Nazillispor arka arkaya bulduğu gollerle maçı kazanarak puanını 12'ye çıkardı.

18.01.2025 16:15
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2'nci Lig Kırmızı Grup'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Nazillispor, eksi 1 puanla son sırada yer alan Giresunspor'u evinde 4-2 yenerek sezonun ikinci yarısına iyi başladı. Konuk Giresunspor maçın henüz 5'inci dakikasında Ali Akçay'ın golüyle 1-0 öne geçti. Ardından toparlanan Nazillispor 15'inci dakikada Taşkın'ın penaltı golüyle skoru eşitledi: 1-1.

Naz-Naz, 17'nci dakikada Zahit'in golüyle 2-1'lik üstünlüğü sağlarken, Nazillispor'un ilk golünü atan Taşkın bu kez 38'inci dakikada ağları yeniden sarstı: 3-1. İlk devreyi 2 farklı önde tamamlayan Nazillispor, 84'üncü dakikada Oğuzhan ile golleri dörtledi: 4-1. Maçta son sözünü dakika 90'da Giresunspor'dan Şenel söyledi: 4-2. Nazillispor, bu sonucun ardından 12 puana yükselip umut tazeledi. Giresunspor ise sonunculuktan kurtulamadı.

Kaynak: DHA

Giresunspor, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nazillispor, Giresunspor'u 4-2 Yenerek İkinci Yarıya İyi Başladı - Son Dakika

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