Nazillispor, Karaman FK Önünde Üçte Üç Peşinde - Son Dakika
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Nazillispor, Karaman FK Önünde Üçte Üç Peşinde

Nazillispor, Karaman FK Önünde Üçte Üç Peşinde

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste iki galibiyetle umutlanan Nazillispor, Karaman FK maçını kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor. Teknik direktör Hakan Fırıloğlu, oyuncularındaki özgüven artışından memnun.

11.12.2024 12:42  Güncelleme: 12:43
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste 2 galibiyetle alt sıralardan kurtulmak için umutlanan Nazillispor, pazar günü ilk yarının son iç saha maçında Karaman FK'yı da yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. Futbol Federasyon Ulusal Kulüp Lisans Kurulu tarafından kulüp lisans kriterlerini yerine getiremediği için aldığı 3 puan silme cezası henüz tabelaya yansıtılmayan 12 puandaki siyah-beyazlılarda teknik direktör Hakan Fırıloğlu, "Oyuncularımın antrenmanlarımızdaki yüksek moralli çalışmaları bizleri oldukça sevindiriyor. Aldığımız iki galibiyet sonrasında oyuncularımıza özgüven geldi. Karaman FK maçını da kazanıp 3'te 3 yapmak istiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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