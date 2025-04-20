Nazillispor, Mersin'e 0-6 Mağlup Oldu

Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ,

2'NCİ Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta küme düşmesi kesinleşen Nazillispor evinde Yeni Mersin İdmanyurdu'na farklı mağlup oldu: 0-6. Konuk takım, 5'inci dakikada Umut'la perdeyi açtı. Umut bu kez dakikalar 19'u gösterdiğinde takımı adına ikinci golü attı. Gol şova devam eden Umut, 21'inci dakikada kendisinin ve takımının üçüncü golünü kaydetti: 0-3. Uğur 31'inci dakikada Mersin ekibini 4-0'lık üstünlüğe taşıdı. İlk yarı 4-0 biterken, 55'inci dakikada İsa ile Yeni Mersin İdmanyurdu bir kez daha sevinç yaşadı: 0-5. Müsabakada son sözü 83'te Uğur söyledi. Nazillispor 13 puanda kaldı, Yeni Mersin İdmanyurdu ise 30 puana yükselip lige tutunma adına önemli bir galibiyet elde etti.