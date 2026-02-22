Nazillispor Tarihinin En Ağır Yenilgisini Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nazillispor Tarihinin En Ağır Yenilgisini Aldı

Nazillispor Tarihinin En Ağır Yenilgisini Aldı
22.02.2026 21:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nazillispor, Karşıyaka'ya 10-0 mağlup olarak 4. grupta son sırada kalmaya devam etti.

TFF 3. Lig 4. Grup'ta Pamukören Stadı'nda oynanan karşılaşma, Nazillispor sahasında ağırladığı Karşıyaka'ya 10-0 mağlup olarak tarihinin en ağır yenilgilerinden birini aldı.

Karşılaşmaya etkili başlayan İzmir temsilcisi, henüz 23. dakikada Ömer Faruk Sezgin'in golüyle perdeyi açtı: 0-1. 35'te sahneye çıkan Erhan Öztürk, farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı 2-0 sona erdi. İkinci yarıda fırtına gibi esen Karşıyaka, farkı her geçen dakika açtı ve mücadeleyi çift haneli skorla tamamladı. 47. dakikada Yasin Uzunoğlu skoru 3-0 yaptı. 51'de Ömer Faruk Sezgin bir kez daha fileleri havalandırdı: 0-4. 53'te yine Ömer Faruk Sezgin hat-trick'ini tamamladı: 0-5. 55. dakikada Yasin Uzunoğlu kendisinin ikinci, takımının altıncı golünü kaydetti: 0-6. 82'de Berat Şahin farkı yediye çıkardı: 0-7. 86'da Ersan Akgün tabelayı 8-0'a taşıdı. 88'de Yakup Arda Kılıç skoru 9-0 yaptı. 89. dakikada ise Onur İnan maçın skorunu ilan etti: 0-10.

Bu sonuçla Nazillispor 4 puanda kalarak grubun son sırasındaki yerini korudu. Karşıyaka ise puanını 47'ye yükselterek 3'üncü sıradaki konumunu sağlamlaştırdı ve zirve yarışında iddiasını sürdürdü. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Karşıyaka, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nazillispor Tarihinin En Ağır Yenilgisini Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih’te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor
Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi
Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı’nın idaresini devraldı Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı'nın idaresini devraldı
Galatasaray’dan TFF’ye çağrı: Kabul edilemez bir skandal Galatasaray'dan TFF'ye çağrı: Kabul edilemez bir skandal
İran yine karıştı: Ekonomik krizle başlayan protestolar yeniden alevlendi İran yine karıştı: Ekonomik krizle başlayan protestolar yeniden alevlendi

23:27
Sergen Yalçın maç sonunda açıkladı: 6-8 hafta forma giyemeyecek
Sergen Yalçın maç sonunda açıkladı: 6-8 hafta forma giyemeyecek
22:52
Çetenin gözü döndü Havalimanını böyle bastılar
Çetenin gözü döndü! Havalimanını böyle bastılar
22:42
Görkemli galibiyete uzanan Beşiktaş’a 3 kötü haber birden
Görkemli galibiyete uzanan Beşiktaş'a 3 kötü haber birden
22:35
İşte Meksika’dan ilk görüntüler Polisleri öldürüp yol kenarına attılar
İşte Meksika'dan ilk görüntüler! Polisleri öldürüp yol kenarına attılar
22:10
Kartel liderinin öldürüldüğü Meksika karıştı, gazeteci Cüneyt Özdemir ülkede mahsur kaldı
Kartel liderinin öldürüldüğü Meksika karıştı, gazeteci Cüneyt Özdemir ülkede mahsur kaldı
22:08
Meksika’da kartel lideri öldürülünce ülke yangın yerine döndü Şiddetli çatışmalar yaşanıyor
Meksika'da kartel lideri öldürülünce ülke yangın yerine döndü! Şiddetli çatışmalar yaşanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 00:37:59. #7.11#
SON DAKİKA: Nazillispor Tarihinin En Ağır Yenilgisini Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.