Nazillispor Transfer Yasağını Kaldırdı - Son Dakika
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Nazillispor Transfer Yasağını Kaldırdı

Nazillispor Transfer Yasağını Kaldırdı

Nazillispor, sezonun ilk maçına sayılı günler kala transfer yasağını çözüme kavuşturarak yeni transferlerine lisans çıkarmaya başladı. Teknik direktör Özkan Kılıç, taraftarın heyecanla beklediği bir takım hayalini dile getirdi.

29.08.2024 15:05
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Nazillispor'da, sezonun ilk maçına sayılı günler kala kalkan transfer yasağı yüzleri güldürdü. 18 dosyayı çözüme kavuşturarak yeni transferlerine lisans çıkarmaya başlayan Naz Naz'ın teknik direktörü Özkan Kılıç; "Taraftarın heyecanla beklediği bir takım hayalim var" dedi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Nazillispor, yaklaşık bir yıldır devam eden transfer tahtası sorununu çözüme kavuşturdu. Siyah beyazlı ekip, uzun süren uğraşlar sonucunda yasağı kaldırmayı başarırken, yönetim, son olarak Merter Estik, Zekeriya Topayan ve Alim Harlak'ın da alacaklarını ödeyerek büyük bir adım attı. Yasağın kalkmasıyla birlikte Nazillispor yönetiminin, yeni transferlerine lisans çıkartmak için çalışmalara başladığı öğrenilirken, 1 Eylül'de deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak olan siyah beyazlı ekip, sezonun ilk haftasında yeni transferlerini sahaya çıkarmayı hedefliyor.

"Taraftarın heyecanla beklediği bir takım hayalim var"

Transfer yasağının kaldırılması yüzleri güldürürken, umut dolu açıklamalarda bulunan Nazillispor'un başına yeni geçen Teknik Direktör Özkan Kılıç, Nazillispor'un taraftarını heyecanlandıracak bir takım oluşturma hayalini dile getirdi. Nazillispor'da göreve başlamasının üzerinden henüz bir hafta geçmesine rağmen, takımını yeni sezona hazırlama sürecine hızla adapte olan Özkan Kılıç, Nazillispor ile anlaşmanın kendisi için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu ifade ederek "Nazillispor ile anlaştığım için çok mutluyum. Öncelikle bana güvenen ve inanan herkese çok teşekkür ediyorum. Takımla ilgili futboldan önce konuşulması gereken birçok şey var. Başkanımız Şahin Kaya ve yönetiminin kapalı olan transfer tahtasını açabilmek için neler yaptıklarına, nasıl uğraştıklarına gözlerimle şahit oldum. Vermiş oldukları özveri, beni ve ekibimi motive etti" dedi.

"En ideal kadroyu oluşturacağız"

Transfer tahtasının kapalı olmasına rağmen, oyuncuların başkan ve yönetime duyduğu güveni vurgulayan Kılıç, bu durumun oyuncuların istekli çalışmalarını artırdığını ve onların işlerine olan saygısını yansıttığını belirterek "Oyuncuların istekli bir şekilde devam etmeleri, bu oyuncuların karakterlerini ve işlerine olan saygıları, bizlerin de onlara olan inancımızı ve güvenimizi arttırdı. Kulübün bütçesine göre, yapılacak transfer engelini kaldırdık. Bütçemize uygun en ideal kadromuzu oluşturacağız. Hem mental, hem fiziksel olarak hazır, savunmada ve hücumda futbolun doğrularını yapmaya çalışan, taraftarımızın maç gününü heyecanla beklediği bir takım hayalim var. Bunu yapmak için her şeyi yapacağımıza Nazilli halkının hiç şüphesi olmasın" şeklinde konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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