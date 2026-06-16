Nazlı Karakuş Dünya Şampiyonu - Son Dakika
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Nazlı Karakuş Dünya Şampiyonu

Nazlı Karakuş Dünya Şampiyonu
16.06.2026 11:19
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Bursa Uludağ Üniversitesi öğrencisi Nazlı Karakuş, FISU Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) öğrencisi ve milli sporcu Nazlı Karakuş, uluslararası arenada tarihi bir başarıya imza atarak dünya şampiyonu oldu. Brezilya'nın Braslia kentinde düzenlenen FISU Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Karakuş, Wushu Sanda branşı 52 kg kategorisinde sergilediği üstün performansla altın madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) organizasyonuyla 8-13 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen şampiyonada tüm rakiplerini geride bırakarak kürsünün zirvesine çıkan BUÜ öğrencisi, elde ettiği bu büyük başarıyla takdir topladı. Organizasyonun tamamlanmasının ardından federasyon yetkilileri de milli sporcuyu tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Rektör Yılmaz'dan tebrik

Elde edilen uluslararası başarıyı kutlayan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, üniversite öğrencilerinin akademik başarılarının yanı sıra sporda da gösterdikleri bu tür üstün derecelerin büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti. Dünya şampiyonu olarak Türkiye'yi ve BUÜ'yü en iyi şekilde temsil eden Nazlı Karakuş'u tebrik eden Rektör Yılmaz, milli sporcunun başarısında emeği geçen antrenörlere ve akademisyenlere de teşekkürlerini ileterek, BUÜ'nün sporculara yönelik desteklerinin devam edeceğini vurguladı. - BURSA

Kaynak: İHA

Uludağ Üniversitesi, Dünya Şampiyonası, Eğitim, Dünya, Bursa, Spor, Son Dakika

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