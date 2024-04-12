Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin, 2024 Avrupa Badminton Şampiyonası'nda yarı finale çıktı

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Badminton Şampiyonası'nda Nazlıcan İnci-Bengisu Erçetin çifti, yarı finale çıktı.
Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Saarbrücken kentindeki organizasyonda, çift kadınlar kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Nazlıcan İnci ile Bengisu Erçetin, çeyrek finalde 1 numaralı seribaşı olan Danimarkalı Maiken Fruergaard-Sara Thygesen'le karşılaştı.
Rakiplerini 2-1 yenen Nazlıcan İnci ile Bengisu Erçetin, bronz madalyayı garantiledi.
Yarın yarı finalde mücadele edecek millilerin rakipleri bugün oynanacak mücadelelerin ardından belli olacak.
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda bulunan 84 puanla yarın deplasmanda oynayacağı Corendon Alanyaspor ile ligde 16. kez karşı karşıya gelecek. Galatasaray'ın deplasman performansı ve son maçlardaki başarısı dikkat çekiyor. Maçta Cihan Aydın düdük çalacak.
Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Samsunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, 'Bir Beşiktaş taraftarı ne kadar ne kadar üzülüyorsa biz de aynı üzüntüleri çekiyoruz. Bugün itibarıyla Santos ile yollarımızı ayırdık. Sezon sonuna kadar Serdar hocamızla yola devam edeceğiz. Beşiktaş'ta kupa hedefi vardır, kupayı da alacaktır' dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Samsunspor beraberliğinin ardından takımın galip gelememesine rağmen kötü oynamadıklarını dile getirerek, 'İstifa etmeyi düşünmüyorum' dedi. Santos, Türkiye Kupası'nı kazanacaklarına inandığını ve takımın performansının kötü olmadığını belirtti.
Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, alınan 1 puandan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, 'Beşiktaş'ın stadına gelerek buradan kolayca galip ayrılamazsınız' dedi. Gisdol, takımın performansını değerlendirirken, Soner Gönül'ün performansını da övdü. Ayrıca, 'Yabancı VAR Hakemi' kararına da eleştirilerde bulundu.
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