Nazon, Kayserispor\'da 7. Golünü Attı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un golcü futbolcusu Duckens Nazon, Bodrumspor maçında attığı golle takımın en skorer isimleri arasına girdi.

Kayserispor'un Haiti asıllı Fransız futbolcusu Duckens Nazon, ligde 7. golünü attı. Bodrumspor maçına ilk on birde çıkan ve maçın 62. dakikasında Gökhan'ın asistinde kafa vuruşu ile topu ağlara gönderen Nazon, takımına 1 puanı getirdi. Bodrumspor filelerini havalandıran Duckens Nazon, ligdeki gol sayısını 7'ye çıkardı.

Nazon daha önce, Eyüpspor, Sivasspor, Konyaspor, Göztepe ve Hatayspor maçlarında gol atmıştı. - KAYSERİ