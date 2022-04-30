NBA'de Joel Embiid'in sakatlığı ciddi - Son Dakika
Üye Girişi

NBA'de Joel Embiid'in sakatlığı ciddi

30.04.2022 12:15
NBA'de Joel Embiid'in sakatlığı ciddi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers forması giyen all-star pivot Joel Embiid'in göz çukurunda kırık tespit edildi.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers forması giyen all-star pivot Joel Embiid'in göz çukurunda kırık tespit edildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Toronto Raptors'ı eledikleri Doğu Konferansı ilk tur serisinin 6. maçında sakatlanan Embiid'in sağ göz çukurunda kırık saptandı.

Son 5 yıldır all-star seçilen 28 yaşındaki basketbolcunun sahalardan ne kadar uzak kalacağına dair bilgi verilmedi. Embiid, benzer sakatlığı 2017-18 sezonunda sol gözünde yaşamış ve 3 hafta basketbol oynayamamıştı.

Maç başına 30,6 sayı, 11,7 ribaunt ürettiği normal sezonu sayı kralı olarak tamamlayan Embiid'in, play-off'ta ise 26,2 sayı, 11,3 ribaunt ortalamaları bulunuyor.

76ers, konferans yarı finalinde Doğu Konferansı lideri Miami Heat ile karşılaşacak.

YORUMLAR
500
NBA'de Memphis Grizzlies, konferans yarı finaline yükseldi NBA'de Memphis Grizzlies, konferans yarı finaline yükseldi Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

Amerikan Basketbol Ligi, Toronto Raptors, Philadelphia, basketbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor NBA'de Joel Embiid'in sakatlığı ciddi - Son Dakika


Son Dakika
12:07 Ateş açan magandalar bekçilere direnince yaka paça gözaltına alındı: Adım adım izlediler
12:05 Suriyeli çocuğa çarpan Adanalı taksici önce kaçtı, sonra vicdanına yenik düşüp teslim oldu
12:03 Galatasaray'ın başkan adaylarından Metin Özürk: Kulüp rehin alınmıştır, Burak Elmas'ın başkanlığını tanımıyoruz
12:00 Yunanistan'a tatbikat tepkisi: Türk Hava Kuvvetleri çekildi
11:59 Şırnak'ta bir uzman çavuş kayalıklardan düşerek şehit oldu
11:34 Akıl sağlığı yerinde çıkan damat cezadan kaçamayacak: Kayınpederi ve bacanağını pompalıyla öldürmüştü
11:33 Mehmet Muş: Bir günde 1.9 milyar dolarlık ihracat yapıldı
11:31 İşte Beta'nın ölmeden önceki son hali: Kız arkadaşı paylaştı
11:08 Kılıçdaroğlu'dan Suriyeli mülteci açıklaması: İlk işimiz Suriye ile barışmak olacak
09:48 Trabzon'da gündem şampiyonluk, şehirde silah karşıtı seferberlik ilan edildi: Kurşun sıkmayın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2022 12:21:29. #1.12#
SON DAKİKA: NBA'de Joel Embiid'in sakatlığı ciddi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement