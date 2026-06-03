NBA'den Yeni Avrupa Basketbol Ligi Projesi

AMERİKA Ulusal Basketbol Birliği (NBA) Başkan Yardımcısı ve Operasyon Direktörü Mark Tatum, 2026 NBA finallerinde San Antonio Spurs ile New York Knicks arasında oynanacak seri öncesi uluslararası medya ile bir araya geldi ve NBA ile Uluslararası Basketbol Federasyonu'nun (FIBA) Avrupa'da kurmayı planladığı yeni lig projesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tatum, projenin planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini belirterek,"Avrupa'da yeni bir lig konusunda önemli ilerleme kaydediyoruz ve Ekim 2027'deki planlanan lansmanımız öncesinde son aşamadayız. FIBA ile ortaklık içerisinde taraftarlar, kulüpler ve oyuncular için önemli faydalar sağlayacağına inandığımız bir model geliştirdik. Nihai teklifler bu ayın sonunda teslim edilecek. Bunun ardından NBA Yönetim Kurulu ile görüşeceğiz ve FIBA da kendi sürecini yürütecek. Size belirli bir takvim vermeyeceğim çünkü bu kulüplerin birçoğuyla görüşmeleri tamamlamamız ve anlaşmalara varmamız gerekiyor. Ancak Ekim 2027'deki planlanan lansmanımız için doğru yoldayız" dedi.

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Yeni ligin Avrupa basketboluna sağlayacağı katkılar hakkında konuşan Tatum, şöyle devam etti:

"Ligimizin Avrupa basketboluna erişimi genişleteceğine ve seviyesini yükselteceğine inanıyoruz. Oluşturacağımız yapı, taraftarlar, kulüpler ve oyuncular için önemli faydalar sağlayacak daha açık ve başarı odaklı bir sistem olacak. Model gerçekten takımları ve uzun vadeli büyümeyi önceliklendirmek üzerine kurulu. Kulüplerin ligimize katılabilmesi için net bir yol olması daha fazla şeffaflık, daha anlamlı maçlar ve yatırım için daha güçlü teşvikler yaratır. Bu da tüm basketbol ekosistemine fayda sağlar."

Tatum, FIBA'nın projedeki rolüne ve Basketbol Şampiyonlar Ligi üzerinden açılacak yola da değinerek, "Ortağımız FIBA bunun önemli bir parçası olacak. Ekim 2027'de başlayacağımız varsayılırsa, örneğin gelecek Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) sezonunun şampiyonu üst seviye ligimize katılım hakkı elde edecek" ifadelerini kullandı.

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Ekonomik model hakkında da konuşan Tatum, projenin Avrupa basketbolundan değer çekmek için değil, uzun vadeli değer yaratmak için tasarlandığını ifade ederek, "Bu model takımlar ve Avrupa basketbolu için uzun vadeli değer yaratmak üzere kuruldu; bu, değer çekmekle ilgili bir proje değil. Ekonomik değerin çok büyük bir bölümü takımlara gidecek. Franchise ücretlerinden elde edilen yatırımın çok büyük bir bölümü yeniden Avrupa basketboluna yatırılacak. Bu paranın Amerika Birleşik Devletleri'ne aktarılacağı söylentileri doğru değil. Franchise ücretlerinden gelen para, başlangıçtaki kayıpların finanse edilmesine yardımcı olacak. Bu da takımlar için riski azaltır ve başlangıçta ek sermaye koymaları gerekmediği anlamına gelir. Bu paranın çok büyük bölümü, ekonomik yapının yaklaşık yüzde 85 ila 90'ı Avrupa'da kalacak" dedi.

Tatum, yatırımcılar ve kulüplerle yapılan görüşmelerin de ileri aşamada olduğunu belirterek, "Mart ayında ilk tekliflerin verilmesinden bu yana son birkaç ayda farklı yatırımcılar ve potansiyel yatırım gruplarıyla temas halindeyiz. Görüşmeleri ilerlettik. Modelin onlar için nasıl görüneceğini anlamaları için kendileriyle bu model hakkında konuşuyoruz. Birçok ilgili tarafla görüşmelerimizde oldukça ilerlemiş durumdayız. Bu süreçlerin tamamlanması zaman alıyor ancak Avrupa'daki birçok kulüple, hem mevcut basketbol kulüpleri hem de potansiyel yeni kulüpler ve yeni yatırımcılarla çok ileri aşamadayız. Bu takımlar önemli yatırımlar yapmayı planlıyor, bu yüzden bu yatırımların geri dönüşünün ne olacağını çok iyi anlamak istiyorlar. Altyapı planları etrafında da birçok görüşme yürütülüyor. Takımlar bize, yeni bir arena veya antrenman tesisi inşa etme planlarını sunuyor. Bu nedenle süreç zaman alıyor ancak bulunduğumuz noktadan oldukça memnunuz" diye konuştu.

'EUROLEAGUE İLE ÇÖZÜM BULAMAZSAK FIBA DAHİL ORTAKLARIMIZ VE YATIRIMCILARIMIZLA BİRLİKTE İLERLEMEYE HAZIRIZ'

EuroLeague ile süren görüşmeler hakkında da açıklama yapan Tatum, şunları söyledi:

"EuroLeague ile aktif görüşmelerimizi sürdürüyoruz ve tüm Avrupa basketbol ekosistemi genelinde yapıcı, iş birliğine dayalı ve uyumlu bir sonuç aramaya devam ediyoruz. Tüm tarafların basketbolun çıkarları doğrultusunda aynı noktada buluşması gerektiğine olan inancımızda tutarlıyız. Bununla birlikte gerçekçiyiz. Eğer bunu çözüme kavuşturamazsak, FIBA dahil ortaklarımız ve yatırımcılarımızla birlikte ilerlemeye hazırız. FIBA'nın yardımı ve liderliğiyle, önümüzdeki birkaç hafta içinde EuroLeague yönetimiyle yeniden bir araya gelmeyi planlıyoruz. EuroLeague sistemindeki herkes, hem kulüpler hem de lig, bizim ligimizde kalıcı bir yer edinmenin tek garantili yolunun teklif sürecinden ve yatırım sürecimiz kapsamında başarılı bir kalıcı franchise teklifinden geçtiğini biliyor"