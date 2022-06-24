NBA draftının 1 numarası Paolo Banchero - Son Dakika
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NBA draftının 1 numarası Paolo Banchero

24.06.2022 10:10
NBA draftının 1 numarası Paolo Banchero

Duke Üniversitesinin pota altı oyuncusu Paolo Banchero, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2022 draftında Orlando Magic tarafından ilk sırada seçildi.

Duke Üniversitesinin pota altı oyuncusu Paolo Banchero, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2022 draftında Orlando Magic tarafından ilk sırada seçildi.

Bu yılki NBA seçmeleri, Brooklyn'deki Barclays Center'da gerçekleştirildi.

Draftta ilk oyuncu seçme hakkına sahip Magic, tercihini Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) Erkekler Basketbol Ligi'nde Duke Blue Devils forması giyen 19 yaşındaki Banchero'dan yana kullandı. 2,08 metre boyundaki Banchero, NCAA kariyerini 17,2 sayı, 7,8 ribaunt, 3,2 asist ortalamalarıyla tamamladı.

İkinci tercih hakkına sahip Oklahoma City Thunder, Gonzaga Üniversitesinde geçirdiği 2021-22 sezonunda maç başına 14,1 sayı, 9,9 ribaunt ve 3,7 blok üreten 20 yaşındaki pivot Chet Holmgren'i seçti.

Üçüncü sıradan seçilen isim ise Houston Rockets'ın tercih ettiği 19 yaşındaki pota altı oyuncusu Jabari Smith oldu. Smith, geçen sezon Auburn Üniversitesi adına NCAA'de 16,9 sayı, 7,4 ribaunt ortalamaları yakaladı.

2022 NBA draftında ilk turda seçilen basketbolcular ve gittikleri takımlar şöyle:

SıraOyuncuTakım
1Paolo Banchero Orlando Magic
2Chet HolmgrenOklahoma City Thunder
3Jabari Smith Houston Rockets
4Keegan Murray Sacramento Kings
5Jaden Ivey Detroit Pistons
6Bennedict Mathurin Indiana Pacers
7Shaedon Sharpe Portland Trail Blazers
8Dyson Daniels New Orleans Pelicans
9Jeremy Sochan San Antonio Spurs
10Johnny Davis Washington Wizards
11Ousmane Dieng New York Knicks (Thunder'a takas edildi)
12Jalen WilliamsOklahoma City Thunder
13Jalen Duren Charlotte Hornets (Pistons'a takas edildi)
14Ochai Agbaji Cleveland Cavaliers
15Mark Williams Charlotte Hornets

16AJ GriffinAtlanta Hawks
17Tari EasonHouston Rockets
18Dalen Terry Chicago Bulls
19Jake LaRavia Minnesota Timberwolves (Grizzlies'e takas edildi)
20Malaki BranhamSan Antonio Spurs
21Christian Braun Denver Nuggets
22Walker Kessler Memphis Grizzlies (Timberwolves'a takas edildi)
23David Roddy Philadelphia 76ers (Grizzlies'e takas edildi)
24MarJon Beauchamp

Milwaukee Bucks
25Blake WesleySan Antonio Spurs
26Wendell Moore Jr Dallas Mavericks (Timberwolves'a takas edildi)
27Nikola Jovic Miami Heat
28Patrick Baldwin Jr Golden State Warriors
29TyTy Washington JrMemphis Grizzlies (Timberwolves'a takas edildi)
30Peyton WatsonOklahoma City Thunder (Nuggets'a takas edildi)

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor NBA draftının 1 numarası Paolo Banchero - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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