NBA Kupası çeyrek finalistleri belli oldu - Son Dakika
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Spor

NBA Kupası çeyrek finalistleri belli oldu

NBA Kupası'nda grup maçları tamamlandı, çeyrek finale yükselen takımlar açıklandı.

04.12.2024 10:46
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Kupası'nda grup maçları tamamlandı.

Organizasyonda oynanan 11 maçın ardından Batı ile Doğru konferanslarının A, B ve C gruplarında çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu.

Batı Konferansı'nda gruplarını ilk sırada bitiren Oklahoma City Thunder, Houston Rockets ve Golden State Warriors adını çeyrek finale yazdırdı. Doğu Konferansı'nda ise gruplarını zirvede tamamlayan Milwaukee Bucks, New York Knicks ve Atlanta Hawks son 8 takım arasında yer aldı.

Wild card (Özel davetiye) ile de Batı Konferansı'ndan Dallas Mavericks, Doğu Konferansı'ndan ise Orlando Magic çeyrek finale biletinin sahibi oldu.

NBA Kupası çeyrek finalinde 10 Aralık'ta Orlando Magic-Milwaukee Bucks ve Dallas Mavericks-Oklahoma City Thunder müsabakaları yapılacak. 11 Aralık'ta ise Atlanta Hawks-New York Knicks ve Golden State Warriors-Houston Rockets karşılaşmaları oynanacak.

Alperen Şengün'ün 24 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi

NBA Kupası'nda Houston Rockets, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 24 sayı kaydettiği maçta Sacramento Kings'e 120-111 mağlup oldu.

Golden 1 Center'da oynanan müsabakada 30 dakika 30 saniye süre alan Alperen Şengün, 24 sayı üretti. Kaydettiği 24 sayının yanı sıra 8 ribaunt ve 6 asiste imza atan milli basketbolcunun bu performansı, mağlubiyeti önlemek için yeterli olmadı.

Alperen ile Houston Rockets'ın başantrenörü Ime Udoka, bitime 1 dakika 52 saniye kala aldıkları teknik faul sonucunda oyundan atıldı.

Sacramento Kings'te ise Litvanyalı oyuncu Domantas Sabonis ise 27 sayıyla takımın en skorer oyuncusu olarak galibiyet önemli rol üstlendi.

Sonuçlar

Milwaukee Bucks- Detroit Pistons: 128-107

Washington Wizards- Cleveland Cavaliers: 87-118

Philadelphia 76ers- Charlotte Hornets: 110-104

Indiana Pacers- Toronto Raptors: 111-122

Orlando Magic-New York Knicks: 106-121

Utah Jazz-Oklahoma City Thunder: 106-133

Memphis Grizzlies-Dallas Mavericks: 116-121

San Antonio Spurs- Phoenix Suns: 93-104

Houston Rockets-Sacramento Kings: 111-120

Golden State Warriors- Denver Nuggets: 115-119

Portland Trail Blazers- Los Angeles Clippers: 105-127

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor NBA Kupası çeyrek finalistleri belli oldu - Son Dakika

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