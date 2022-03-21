NBA oyuncusu Jamal Crawford, parkelere veda etti - Son Dakika
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NBA oyuncusu Jamal Crawford, parkelere veda etti

21.03.2022 16:26
NBA oyuncusu Jamal Crawford, parkelere veda etti

ABD'li yıldız basketbolcu Jamal Crawford, parkelere veda ettiğini duyurdu.

ABD'li yıldız basketbolcu Jamal Crawford, parkelere veda ettiğini duyurdu.

Crawford, Twitter hesabından, "Oyuna elveda. Teşekkürler basketbol. Her şeyi ??sana borçluyum." paylaşımı yaptı.

42 yaşındaki oyuncu, kariyeri boyunca üç kez (2010, 2014, 2016) "NBA Yılın Altıncı Adamı" ödülünü kazandı.

2000'den beri NBA'de oynayan Crawford, 14,6 sayı, 2,2 ribaund ve 3,4 asist ortalamaları yakaladı.

Crawford, NBA kariyeri boyunca Chicago Bulls, New York Knicks, Los Angeles Clippers, Atlanta Hawks, Timberwolves, Phoenix Suns, Portland Trail Blazers, Golden State Warriors ve Brooklyn Nets formaları giydi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor NBA oyuncusu Jamal Crawford, parkelere veda etti - Son Dakika


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