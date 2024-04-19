Ne diyeceği merak konusuydu! İsmail Kartal'dan çok konuşulacak Olympiakos yorumu - Son Dakika
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Ne diyeceği merak konusuydu! İsmail Kartal'dan çok konuşulacak Olympiakos yorumu

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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Olympiakos'a elendikleri maç sonrası yaptığı açıklamalarda, maçın genelinde üstün olduklarını, ancak ikinci golü bulamamalarının elenmelerine sebep olduğunu belirtti. Penaltı atışlarında başarısız olan oyuncuların daha önce penaltılarda başarılı olduğunu, bu durumun kendileri için sürpriz olduğunu ifade eden Kartal, "Bugün maalesef yapamadılar. Üzgünüz, önümüze bakıyoruz" dedi.

19.04.2024 09:12  Güncelleme: 09:19
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Olympiakos'a elendikleri maçın ardından çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"PENALTILARLA ELENMEK KÖTÜ OLDU"

Mücadele hakkında konuşan Kartal, "Sonuçta maça muhteşem taraftarımızın önünde çok iyi başladık. İlk devre çok tempoluyduk ve istediğimiz golü bulduk. İkinci yarıda da üstünlük bizdeydi. Sonuçta ikinci golü bulamadık ve oyuncularım stres yaptı. Maç uzatmalara gidince zorunlu değişiklik yaptık. Değişikliklerle 2., 3. golü bulup tur atlamak istiyorduk. Sonuçta penaltılarla elenmek kötü oldu. Ortaya koyduğumuz mücadeleden dolayı takımıma teşekkür ediyorum. Turu geçmeyi hak etmiştik. İkinci golü bulamadık, tutu geçemememizin sebebi bu ikinci golü bulamamak. Oyunun başından sonuna kadar üstünlük bizdeydi. İyi mücadele ettik, pozisyon bulduk ama sadece golü bulamadık. Szymanski'ye kramp girdi, Becao'nun ise kasığında problem vardı. Zorunlu değişiklikler yaptık" dedi.

"EN İYİ PENALTI ATAN OYUNCULARIMIZ KAYBETTİ"

Penaltıları kaçıran futbolculara da parantez açan deneyimli antrenör, "Fred uzun bir dönem sakattı. Onu korumak ve daha dinlenmiş bir oyuncu ile devam etmek istedik. En iyi penaltı atan oyuncularımız kaybetti. Tadic, Bonucc çok kariyerli oyuncular ve penaltılarda hep başarılı olmuşlardır. Bugün maalesef yapamadılar. Üzgünüz, önümüze bakıyoruz. Muhteşem bir tempomuz vardı ama net fırsatları değerlendiremedik. İkinci golü bulamadığımız için oyuncularım stres yaşadı. Uzatmalarda sorunlu değişiklik yaptık. Uzatmalarda oyun iki takım için de dengeli geçti. Turu hak etmiştik ama olmadı. Yüzdesel olarak en az penaltı kaçırdığımız oyuncular, penaltıları atamadı. Taraftarımıza karşı mahcup olduk ve onları üzdük. Her şeye rağmen önümüze bakacağız. Oyunun genelinde hakim olan bizdik. İkinci golü bir türlü bulamadık. Penaltılarda elendik, bu sonucu beklemiyorduk" ifadelerini kullandı.

Yaptığı hamleleri de değerlendiren Kartal, "Oyuncularınızı bazen değiştirir, hamlelerle karşılığını alırsınız. Bazen de olmaz bu. Girenlerden bazıları karşılık verdi ama bazı oyuncular veremedi. Oyun içinde bunlar olabilecek şeyler."

"FRED İLE ARANDA NE GEÇTİ?"

"Fred ile aranızda nasıl bir diyalog geçti?" sorusunu da yanıtlayan Kartal, "86. dakikada Fred'le konuştuk. Uzun zaman sakatlık yaşadı. Uzatmaları da düşünerek daha dinlenlenmiş bir oyuncuyu aldık. Uzatmalarda Becao ve Szymanski ile zorunlu değişiklik yaptık. İstemediğimiz bir şekilde elendik. Tadic'in vurmak yerine pas araması oyuncu tercihidir. Tadic normalde şuıt atan bir oyuncu değil. Onun kendine göre vurma stili var. uzatma dakikalarında da buna benzer bir vuruş yaptı. Bonucci, çok kariyerli bir oyuncu. Tadic yine aynı şekilde. Bunlar attığı penaltıların çoğunu kaydeden oyuncular. En güvendiğimiz oyuncular penaltıları kaçırdı. Oyuncular da biz de üzgünüz. Bu kadar çok iyi mücadele ettik. Sadece 2. golü bulup turu atlayalım derken elenmek bizi de onları da üzdü" dedi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

İsmail Kartal, Olympiacos, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ne diyeceği merak konusuydu! İsmail Kartal'dan çok konuşulacak Olympiakos yorumu - Son Dakika

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    Yorumlar (9)

  • süleyman hakan gökşen: bence lig şampiyonluğunu da unutsun, GS yı yenemez... 42 2 Yanıtla
  • CHİCHARİTO: ALLAH ALLAH CİDDİMİSİN İSMAİL HOCAM PENALTILAR OLMASADA YAPTIĞIN DEĞİŞİKLİLER TURU ADAMLARA VERDİ RESMEN. 41 3 Yanıtla
  • serhat ali: ismail kartal ın her iki maçta yapmış olduğu oyuncu tercihleri ve yanlış kararları takımın elenmesine sebep olmuştur. ismail kartal bu takımı yönetebilecek kalitede değil... 36 1 Yanıtla süleyman hakan gökşen: aynen, yürekten katılıyorum... 8 1
  • Argan Çınar: her sene 3 kupa hedefi olan FB yine her zamanki gibi hüsran hep aynı senaryo yapılan hiç bir hedef gerçekleştirmeyen Ali beyi kutluyorum tebrikler 16 1 Yanıtla
  • fatih mazlum: Fenevbahceye devlet nisani verilmesi lazim su ulkede tek eglence olmaya devam ediyorlar kendilerineen bask butun turkiye guluyor her sene rezilliklerine :) 11 3 Yanıtla
  • süleyman hakan gökşen: hoca görme engelli mi? konuşurken basın mensuplarına bakacağına önüne bakıyor, garip... 12 2 Yanıtla Cihan Ozinan: Adam diyorya önümüze bakıyoruz 11 1
  • Vahap Kirkor: Bu FB bunun faturasını gs den çıkarır. Gsyi yenerek şampiyon olur . Buraya yazıyorum 0 2 Yanıtla
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