Ne olacak bu işin sonu? Aboubakar ve yönetim birbirine girdi - Son Dakika
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Ne olacak bu işin sonu? Aboubakar ve yönetim birbirine girdi

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Beşiktaş yönetimi, takımdan ayrılmak istemeyen golcü Vincent Aboubakar ile yollarını ayırmayı planlıyor. Aboubakar, gelen tekliflere rağmen Beşiktaş'ta kalmakta ısrar ediyor. Ancak yönetim, bu ayrılık kararını Aboubakar'a iletti. Aboubakar'ın Beşiktaş ile olan sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. Beşiktaş yönetimi, bu süreci nasıl yöneteceğini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

27.08.2024 11:45
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Süper Lig'e bu sezon iyi bir başlangıç yaparak adından söz ettiren Beşiktaş, ile takımdan ayrılmak istemeyen Vincent Aboubakar arasında anlaşmazlık yaşanıyor.

BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Beşiktaş yönetimi, Aboubakar ile yollarını ayırmayı planlıyor. Yönetim, bu ayrılık kararını Aboubakar'a iletmiş olmasına rağmen, deneyimli oyuncu Beşiktaş'tan ayrılmayı kabul etmiyor. Gelen tekliflere rağmen Beşiktaş'ta kalmakta ısrar eden Aboubakar, kontratında yer alan ücreti almaya kararlı.

Her ne kadar Aboubakar, Beşiktaş'ta kalmak konusunda direnç gösterse de siyah-beyazlı yönetim, yollarını ayırmakta kararlı. Aboubakar'ın Beşiktaş ile olan sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. Beşiktaş yönetimi, bu süreci nasıl yöneteceğini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Ne olacak bu işin sonu? Aboubakar ve yönetim birbirine girdi

Vincent Aboubakar, Beşiktaş, Spor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ne olacak bu işin sonu? Aboubakar ve yönetim birbirine girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Talat Yelbuz: KUSLAR GAGALASIYOR 1 15 Yanıtla
  • Sabri İnce: Giden veya gönderdiğin futbolcuyu tekrar takıma almayacaksın . ısrarla takıma almanın sonucudur bu yaşananlar. 4 0 Yanıtla
  • Cihan CANKAYA: Tam trabzonun ihtiyaci olan topcu 1 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Ne olacak bu işin sonu? Aboubakar ve yönetim birbirine girdi - Son Dakika
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