Ne olacak bu işin sonu? Aboubakar ve yönetim birbirine girdi

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Süper Lig'e bu sezon iyi bir başlangıç yaparak adından söz ettiren Beşiktaş, ile takımdan ayrılmak istemeyen Vincent Aboubakar arasında anlaşmazlık yaşanıyor.

BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Beşiktaş yönetimi, Aboubakar ile yollarını ayırmayı planlıyor. Yönetim, bu ayrılık kararını Aboubakar'a iletmiş olmasına rağmen, deneyimli oyuncu Beşiktaş'tan ayrılmayı kabul etmiyor. Gelen tekliflere rağmen Beşiktaş'ta kalmakta ısrar eden Aboubakar, kontratında yer alan ücreti almaya kararlı.

Her ne kadar Aboubakar, Beşiktaş'ta kalmak konusunda direnç gösterse de siyah-beyazlı yönetim, yollarını ayırmakta kararlı. Aboubakar'ın Beşiktaş ile olan sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. Beşiktaş yönetimi, bu süreci nasıl yöneteceğini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.