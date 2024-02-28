Ne olacak bu işin sonu! Galatasaray, Fenerbahçe\'yi Dursun Özbek\'in sözleriyle vurdu

Spor

En sonunda bizim çocuğu futbola küstürmeyi başardı

Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki gerginlik giderek büyüyor. Fenerbahçe'nin Dursun Özbek hakkındaki suç duyurusundan sonra Galatasaray yine şikeci imasında bulunarak bu videoyu yayınladı.

"İÇİNDE BULUNDUĞUNUZ ATEŞ ÜFLEYEREK SÖNMEZ"

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Hiç boşuna uğraşmayın çünkü içinde bulunduğunuz ateş üfleyerek sönmez." denildi.

VİDEOLU YANIT

Galatasaray, ayrıca açıklamasında video ile Dursun Özbek'in " Google'a, 'Ananas', 'Tesbih', 'Şike, 'Halı sahada dostluk' maçları yazın. Bakın karşınıza ne çıkıyor. Hiç boşuna uğraşmayın çünkü içinde olduğunuz ateş üfleyerek sönmez."sözlerine yer verdi.