Ne olacak bu işin sonu! Galatasaray, Fenerbahçe'yi Dursun Özbek'in sözleriyle vurdu - Son Dakika
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Spor

Ne olacak bu işin sonu! Galatasaray, Fenerbahçe'yi Dursun Özbek'in sözleriyle vurdu

Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yaptığı açıklamaya 8 dakika içinde cevap verdi. Rakibine videolu bir paylaşımla yanıt veren sarı-kırmzızılılar, paylaşıma Dursun Özbek'in dün söylemiş olduğu "Google'a, 'Ananas', 'Tesbih', 'Şike, 'Halı sahada dostluk' maçları yazın. Bakın karşınıza ne çıkıyor. Hiç boşuna uğraşmayın çünkü içinde olduğunuz ateş üfleyerek sönmez" notunu da düştü.

28.02.2024 18:07  Güncelleme: 18:24
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Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki gerginlik giderek büyüyor. Fenerbahçe'nin Dursun Özbek hakkındaki suç duyurusundan sonra Galatasaray yine şikeci imasında bulunarak bu videoyu yayınladı.

"İÇİNDE BULUNDUĞUNUZ ATEŞ ÜFLEYEREK SÖNMEZ"

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Hiç boşuna uğraşmayın çünkü içinde bulunduğunuz ateş üfleyerek sönmez." denildi.

VİDEOLU YANIT

Galatasaray, ayrıca açıklamasında video ile Dursun Özbek'in " Google'a, 'Ananas', 'Tesbih', 'Şike, 'Halı sahada dostluk' maçları yazın. Bakın karşınıza ne çıkıyor. Hiç boşuna uğraşmayın çünkü içinde olduğunuz ateş üfleyerek sönmez."sözlerine yer verdi.

Ne olacak bu işin sonu! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye videolu yanıt
Ne olacak bu işin sonu! Galatasaray, Fenerbahçe\'yi Dursun Özbek\'in sözleriyle vurdu
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ne olacak bu işin sonu! Galatasaray, Fenerbahçe'yi Dursun Özbek'in sözleriyle vurdu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Osman Keçeci: Demen yahu demen şike falan bak adamlar üzülüyor ya..???? 1 5 Yanıtla

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