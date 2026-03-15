Ne olacak bu takımın hali? Şampiyonluk yolunda ağır yara aldılar - Son Dakika
Ne olacak bu takımın hali? Şampiyonluk yolunda ağır yara aldılar

15.03.2026 11:15
İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Manchester City, deplasmanda West Ham ile 1-1 berabere kaldı. London Stadyumu'nda oynanan mücadelede iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

GOLLER İLK YARIDA GELDİ

Karşılaşmada Manchester City 31. dakikada Bernardo Silva'nın attığı golle öne geçti. Ev sahibi West Ham ise bu gole kısa sürede karşılık verdi. Konstantinos Mavropanos 35. dakikada attığı golle skoru 1-1'e getirdi ve mücadele bu sonuçla tamamlandı.

CİTY'NİN YENİLMEZLİK SERİSİ SÜRÜYOR

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, bu sonuçla Premier Lig'deki yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı. (5 galibiyet, 3 beraberlik) Manchester City puanını 61'e yükseltirken West Ham 29 puana ulaştı.

