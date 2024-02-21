Ne yapıyorsun Wanda! Paylaştığı son fotoğrafa ''Yenge yapma'' yorumları yağdı - Son Dakika
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Spor

Ne yapıyorsun Wanda! Paylaştığı son fotoğrafa ''Yenge yapma'' yorumları yağdı

Ne yapıyorsun Wanda! Paylaştığı son fotoğrafa \'\'Yenge yapma\'\' yorumları yağdı

Mauro Icardi'nin sevgili Wanda Nara, verdiği pozlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Güzel modelin son paylaşımına bazı kullanıcılar tarafından ''Yenge yapma'' şeklinde yorumlar geldi.

21.02.2024 16:10  Güncelleme: 16:14
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Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin model sevgilisi Wanda Nara çılgın pozlarıyla gündem olmaya devam ediyor.

"YENGE NE YAPIYORSUN?"

Sosyal medyadaki cesur paylaşımlarıyla ve özel hayatındaki konularla gündemden düşmeyen Wanda Nara, son paylaştığı gönderiyle de adından söz ettirdi. Güzel modelin gönderisinin altına "Yenge ne yapıyorsun?" şeklinde yorumlar geldi.

İşte Wanda'nın o pozu;

Ne yapıyorsun Wanda! Paylaştığı son fotoğrafa 'Yenge yapma' yorumları yağdı
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Mauro Icardi, Galatasaray, Wanda Nara, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ne yapıyorsun Wanda! Paylaştığı son fotoğrafa ''Yenge yapma'' yorumları yağdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Ali Arslan: Ne güzel yakışıyorlar cin Cino,tam kulüplerini bulmuşlar:) 95 63 Yanıtla
  • Mehmet Aytekin: Erik gibi yenge 124 24 Yanıtla
  • Ahmet eren Kacmaz: Mide bulandırıcı tehşirçilik 99 29 Yanıtla
  • Ali Yıldız: Ah yenge ah ?? 103 14 Yanıtla
  • Tamer Tasci: Icardinjn basarisin in sırrı belli karisi.. 69 12 Yanıtla
  • Tamer Tasci: Yapma yengem.ya..kalp var bnde..dayanamam sana.. 59 15 Yanıtla
  • UnDrGLsN: Bu kansere yakalanmamışmıydı böyle kanser hastası mı olur :))) 37 2 Yanıtla
  • Erdogan Metin: :)))) yarıldım:))) 20 6
  • Berkay Inan: Her sene size yerlestiriyor ama bu senede bisey degismiyecek yerlestirip yollayacak kumesinize firildak aliciler sizi:)) 0 2

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SON DAKİKA: Ne yapıyorsun Wanda! Paylaştığı son fotoğrafa ''Yenge yapma'' yorumları yağdı - Son Dakika
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