Necati Demirkol'un sahibi olduğu Vincitore, 19 Mayıs Koşusu'nu ikinci kez kazandı - Son Dakika
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Necati Demirkol'un sahibi olduğu Vincitore, 19 Mayıs Koşusu'nu ikinci kez kazandı

Necati Demirkol\'un sahibi olduğu Vincitore, 19 Mayıs Koşusu\'nu ikinci kez kazandı

Eski Galatasaray yöneticisi Necati Demirkol'un sahibi olduğu Vincitore, 19 Mayıs Koşusu'nu üst üste ikinci kez kazandı. İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleşen koşuda, 3+ yaşlı safkan İngiliz atlarının yarıştığı 2000 metrelik sentetik pistte yapılan koşuyu Vincitore, jokeyi Selim Kaya ile birincilikle tamamladı. Bu galibiyetle Vincitore, kariyerinin 10. birinciliğini elde etti.

24.05.2024 21:28
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19 Mayıs Koşusu'nu üst üste ikinci kez eski Galatasaray yöneticisi Necati Demirkol'un sahip olduğu Vincitore üst üste ikinci kez kazandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'nin ilk kıvılcımını yaktığı 19 Mayıs 1919 tarihinin anısına düzenlenen koşu, İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda saat 20.00'de gerçekleşti. Geçmiş koşu performansları başarılı 3+ yaşlı safkan İngiliz atlarının iştirak ettiği koşu, 2000 metre mesafe üzerinden sentetik pistte yapıldı.

2024 yılı 19 Mayıs Koşusu'nu (G1); 2023 yılında da olduğu gibi, eski Galatasaraylı yönetici Necati Demirkol'un sahibi ve yetiştiricisi olduğu, Zülfükar Güneli tarafından antrene edilen 6 yaşındaki doru erkek safkan Vincitore (Victory Gallop - Elevato/ Kaneko) jokeyi Selim Kaya idaresinde kazandı. Böylece Necati Demirkol'un sarı-kırmızılı formalı atı mayıs ayında kupa alarak Galatasaray'ın geleneğini sürdürdü.

Başarılı safkan elde ettiği bu önemli koşu galibiyetiyle kariyerinin 10. birinciliğine ulaştı. 9 safkanın birincilik mücadelesi verdiği sezonun bu önemli randevusunda ikinciliği, Ali Yıldız idaresindeki Koca Seyid (Smart Robin - Red Bird/ Fantastic Fellow) elde ederken, Dagmar (Three Valleys - Gipsy Queen/ Dehere) isimli safkan Ahmet Çelik ile üçüncü, Akın Sözen ile bu koşuya katılan Oğlum Doruk (Bosporus - Carolina Reaper/ Victory Gallop) dördüncü ve son olarak Oğuzun Rüyası (Native Khan - Ateş Hanım/ Karabeyhan) ise Hışman Çizik ile beşinci oldu. Koşunun galibi Vincitore için bitiriş derecesi 2.01.90 olurken, farklar 1,5 Boy - 1 Boy - 1 Boy - 3 Boy şeklinde sonuçlandı.

Koşu sonrası düzenlenen törende, koşuyu kazanan atın sahibi, Necati Demirkol'a kupasını, kulübün genel saymanı Adil Mert Kaya verdi. Kulübün Yönetim Kurulu Üyesi M. Kerem Alkan ise antrenör Zülfükar Güneli'ye ve jokey Selim Kaya'ya plaketlerini verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Necati Demirkol'un sahibi olduğu Vincitore, 19 Mayıs Koşusu'nu ikinci kez kazandı - Son Dakika

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