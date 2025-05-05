Necip Uysal'dan derbide yılın fair-play hareketi - Son Dakika
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Spor

Necip Uysal'dan derbide yılın fair-play hareketi

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Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi deplasmanda 1-0 mağlup ederek sarı-lacivertlilerin şampiyonluk hayallerini mucizelere bıraktı. Siyah-beyazlılarda kaptan Necip Uysal'ın karşılaşmanın ardından Gedson Fernandes'e uyarısı ise sosyal medyada gündem oldu.

05.05.2025 15:41  Güncelleme: 15:48
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Beşiktaş, Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda Gedson Fernandes'in golüyle 1-0 mağlup etti. Ülker Stadyumu'nda maçın son düdüğünün ardından Beşiktaş taraftarı, takımını kendileri için ayrılan yere çağırdı.

NECİP UYSAL'DAN YILIN FAİR-PLAY HAREKETİ

Siyah-beyazlı taraftarların Gedson Fernandes'e üçlü çektirmeye hazırlandığı sırada takım kaptanı Necip Uysal'dan Portekizli oyuncuya onay çıkmadı. Necip Uysal, eliyle Gedson Fernandes'e üçlü çektirmemesini işaret etti. Gedson Fernandes de Necip Uysal'ın bu uyarısı sonrası tribünlere eliyle üçlü çektirmeyeceğini işaret etti.

FENERBAHÇE'YE SAYGISIZLIK OLMAMASI ADINA İZİN VERMEDİ

Yaşananlar kameralara anbean yansırken, tecrübeli oyuncu Necip Uysal'ın bu hareketinin şampiyonluk şansını zora sokan Fenerbahçe'ye saygısızlık olmaması adına üçlü çektirilmesine izin vermediği şeklinde yorumlandı. Bu anlar sosyal medyada yankı uyandırırken, Sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medya hesaplarında yorumlarda bulunarak Necip Uysal'ın bu davranışını takdir etti. Öte yandan Fenerbahçe tribünlerinin bir kısmı da karşılaşmanın ardından Beşiktaş'ı alkışlamıştı.

İşte kameralara yansıyan o görüntü;

Necip Uysal'dan derbide yılın fair-play hareketi
Necip Uysal\'dan derbide yılın fair-play hareketi

Gedson Fernandes, Sosyal Medya, Necip Uysal, Fenerbahçe, Beşiktaş, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Necip Uysal'dan derbide yılın fair-play hareketi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • ferudun ozmen:
    Helal olsun bu sezon onca olumsuzluklara maç seçiyorlar demelerine rağmen büyük maçlarda çıkıp giydikleri formanın hakkını sonuna kadar verdiler ve kazandılar. Fenerbahçeli olarak tebrik ediyorum. 26 1 Yanıtla
  • Kenan KODALAK:
    Anadolu kulüpleri de büyükntakımlara karşı özel hazırlanırlar. kendilerini gösterip transfer yapmak için herşeylerini ortaya koyarlar. AYNI BJK Lİ FUTBOLCULAR GİBİ 6 12 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    NE ALAKA 4 3 Yanıtla
  • Demir Demirkan:
    Yalaka 0 0 Yanıtla
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