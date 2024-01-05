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Necip Uysal, sakatlanarak oyundan çıktı - Son Dakika
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Necip Uysal, sakatlanarak oyundan çıktı

Beşiktaş'ın Kasımpaşa'yı konuk ettiği maçta Necip Uysal, rakibinin baldırına aldığı darbe sonucu sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı. Uzun süre takımdan ayrı kalan Tayyip Talha Sanuç ise 279 gün sonra forma giydi.

Necip Uysal, sakatlanarak oyundan çıktı
05.01.2024 - 21:39,  Güncelleme: 21:49
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Beşiktaş'ın Kasımpaşa'yı konuk ettiği karşılaşmanın ikinci yarısında rakibinin baldırı kafasına gelen Necip Uysal, tedavi gördükten sonra yeniden oyuna dahil oldu. Tecrübeli oyuncu bir süre oyuna devam ettikten sonra kendini yeniden yere bıraktı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Beşiktaş'ın Kasımpaşa'yı konuk ettiği karşılaşmanın 52'nci dakikasında Necip Uysal yatarak yaptığı müdahale sonrasında Fall'ın baldırının kafasına gelmesiyle yerde kaldı. Tecrübeli oyuncu kenarda tedavi gördükten sonra oyuna devam etti. Karşılaşmanın 66'ncı dakikasında ceza alanı içinde kendini yere bırakan Necip Uysal, oyuna devam edemedi. Tecrübeli futbolcu alkışlarla kenara gelirken yerine Tayyip Talha Sanuç oyuna dahil oldu.

TAYYİP TALHA 279 GÜN SONRA

2022-23 sezonun 27'nci haftasında iç sahada oynanan Fenerbahçe derbisinde sakatlanan Tayyip Talha Sanuç, uzun süre takımdan ayrı kalmıştı. 8 Eylül'de topla çalışmalara başlayan 24 yaşındaki savunmacı, Kasımpaşa maçının ikinci yarısında oyuna girerek forma hasretine son verdi. Tayyip Talha Sanuç, 279 gün sonra siyah-beyazlı formayı sırtına geçirdi.

Kaynak: DHA
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