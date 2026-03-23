Nefes kesen Madrid derbisi: 5 gol, 1 kırmızı kart

İspanya La Liga 29. hafta maçında Real Madrid ile Atletico Madrid derbide karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu'da oynanan mücadeleyi Real Madrid 3-2'lik skorla kazandı.

5 GOLLÜ DERBİDE KAZANAN REAL MADRID

Atletico Madrid, Ademola Lookman'ın 33. dakikada attığı golle öne geçti ve mücadelenin ilk devresini üstün tamamladı. İkinci yarıya çok hızlı başlayan Real Madrid, 52. dakikada penaltıdan Vinicius Junior, 55. dakikada Fede Valverde ile 2-1 öne geçti. Atletico Madrid, 66. dakikada Nahuel Molina'nın golüyle maça denge getirdi. Maçta son sözü Real Madrid söyledi. Maçın 72. dakikasında bir kez daha sahne alan Vinicius Junior, takımına galibiyeti getirdi.

REAL MADRID MAÇI 10 KİŞİ TAMAMLADI

Real Madrid'in ikinci golünü atan Federico Valverde, yaptığı faul sonrası 77. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.

ARDA GÜLER İLK 11'DE BAŞLADI

Real Madrid forması giyen milli yıldızımız Arda Güler, maça ilk 11'de başladı ve 74. dakikada yerini Jude Bellingham'a bıraktı.

REAL MADRID TAKİBİNİ SÜRDÜRDÜ

Bu sonuçla birlikte puanını 69 yapan Real Madrid, lider Barcelona'yı takibini takibini sürdürdü. Ligde 4 hafta sonra puan kaybeden Atletico Madrid, 57 puanda kaldı. Milli aranın ardından Real Madrid, Mallorca deplasmanına gidecek. Atletico Madrid, kendi sahasında lider Barcelona'yı konuk edecek.