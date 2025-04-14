Negmar Tavşanlı Belediyespor\'dan Şampiyonluk ve Kupayı Kaldırma Töreni

2024-2025 sezonunda Süper Amatör Kümede bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Negmar Tavşanlı Belediyespor kupasına kavuştu.

20. Haftada saha ve seyircisi önünde Çiftlikköy Belediyespor'u ağırlayan Lacivert Beyazlılar rakibini Hakan Bulduk, Sinan Özkan, Erdinç Mergen ve kaptan Murat Güneş'in golleriyle rakibini 4-0 mağlup etmeyi başardı. Karşılaşma sonunda ise düzenlenen töreniyle Serkan Özdemir'in öğrencileri şampiyonluk kupasını kaldırdı. Kupa törenine Altınova Kaymakamı Halil İbrahim Kazar, Tavşanlı Belediyesi Başkanı Mücahit Kaçar, Kaytazdere Belediye Başkanı Doğan Çitil, Negmar Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Koç, Negmar Tavşanlı Belediyespor Başkanı İsmail Oran, Yalova Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Tamer Erbul ve Asbaşkan Osman Gençtürk'le birlikte geçmişte Tavşanlı formasını terletmiş futbolcular ve taraftarlar katıldı.Sezonu şampiyonlukla tamamlayan Negmar Tavşanlı Belediyespor, 2025-2026 sezonunda ilimizi Bölgesel Amatör Liginde temsil etme hakkını da kazandı.

Şampiyonluğunu ilan eden ve BAL'a yükselen Lacivert Beyazlılar kalan iki haftada Kadıköyspor ve Esenköyspor'la karşılaşacak.

Karşılaşmada Batuhan Akkuş, Erdem Sırmacı ve Zeki Yasin Bafralı hakem üçlüsü görev yaptı. Maça baskılı başlayan Negmar Tavşanlı Belediyespor 10. Dakikada ki organize atağında Hakan Bulduk'la golü bulup devreye 1-0 önde girdi.

İkinci yarıda da etkili olan ev sahibi ekip 64'de sağdan Emre Yağız'ın kullandığı serbest vuruşu defansın bel kemiği Sinan Özkan kafayla ağlara bırakmayı başardı. Bu golden sadece 1 dakika sonra ani atak geliştiren Tavşanlı'da top sol kanattan sağ kanattaki Sadık'la buluştu. Başarılı oyuncu ceza sahası içerisinde içeriye çevirdiği topu Erdinç Mergen ağlarla buluşturmayı başardı. Dakikalar 81'i gösterdiğinde ise Emre Yağız'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde kaptan Murat Güneş'in harika kafa vuruşu ağlarla buluşurken Tavşanlı maçı 4-0 kazandı. - YALOVA