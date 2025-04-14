Negmar Tavşanlı Belediyespor'dan Şampiyonluk ve Kupayı Kaldırma Töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Negmar Tavşanlı Belediyespor'dan Şampiyonluk ve Kupayı Kaldırma Töreni

Negmar Tavşanlı Belediyespor\'dan Şampiyonluk ve Kupayı Kaldırma Töreni

2024-2025 sezonunda Süper Amatör Küme'de şampiyonluğunu ilan eden Negmar Tavşanlı Belediyespor, 4-0'lık galibiyetle kupa töreni düzenleyerek önemli bir başarıya imza attı.

14.04.2025 16:25  Güncelleme: 16:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024-2025 sezonunda Süper Amatör Kümede bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Negmar Tavşanlı Belediyespor kupasına kavuştu.

20. Haftada saha ve seyircisi önünde Çiftlikköy Belediyespor'u ağırlayan Lacivert Beyazlılar rakibini Hakan Bulduk, Sinan Özkan, Erdinç Mergen ve kaptan Murat Güneş'in golleriyle rakibini 4-0 mağlup etmeyi başardı. Karşılaşma sonunda ise düzenlenen töreniyle Serkan Özdemir'in öğrencileri şampiyonluk kupasını kaldırdı. Kupa törenine Altınova Kaymakamı Halil İbrahim Kazar, Tavşanlı Belediyesi Başkanı Mücahit Kaçar, Kaytazdere Belediye Başkanı Doğan Çitil, Negmar Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Koç, Negmar Tavşanlı Belediyespor Başkanı İsmail Oran, Yalova Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Tamer Erbul ve Asbaşkan Osman Gençtürk'le birlikte geçmişte Tavşanlı formasını terletmiş futbolcular ve taraftarlar katıldı.Sezonu şampiyonlukla tamamlayan Negmar Tavşanlı Belediyespor, 2025-2026 sezonunda ilimizi Bölgesel Amatör Liginde temsil etme hakkını da kazandı.

Şampiyonluğunu ilan eden ve BAL'a yükselen Lacivert Beyazlılar kalan iki haftada Kadıköyspor ve Esenköyspor'la karşılaşacak.

Karşılaşmada Batuhan Akkuş, Erdem Sırmacı ve Zeki Yasin Bafralı hakem üçlüsü görev yaptı. Maça baskılı başlayan Negmar Tavşanlı Belediyespor 10. Dakikada ki organize atağında Hakan Bulduk'la golü bulup devreye 1-0 önde girdi.

İkinci yarıda da etkili olan ev sahibi ekip 64'de sağdan Emre Yağız'ın kullandığı serbest vuruşu defansın bel kemiği Sinan Özkan kafayla ağlara bırakmayı başardı. Bu golden sadece 1 dakika sonra ani atak geliştiren Tavşanlı'da top sol kanattan sağ kanattaki Sadık'la buluştu. Başarılı oyuncu ceza sahası içerisinde içeriye çevirdiği topu Erdinç Mergen ağlarla buluşturmayı başardı. Dakikalar 81'i gösterdiğinde ise Emre Yağız'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde kaptan Murat Güneş'in harika kafa vuruşu ağlarla buluşurken Tavşanlı maçı 4-0 kazandı. - YALOVA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3-sayfa, yalova, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Negmar Tavşanlı Belediyespor'dan Şampiyonluk ve Kupayı Kaldırma Töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Miras anlaşmazlığı yüzünden kardeşini ve yengesini öldürdü Miras anlaşmazlığı yüzünden kardeşini ve yengesini öldürdü
Trump hamlesi Bitcoin ve kripto paraları uçurdu Trump hamlesi Bitcoin ve kripto paraları uçurdu
Suriye’nin kuzeyine Türkmen komutan atandı Suriye'nin kuzeyine Türkmen komutan atandı
Bartın’ın Amasra İlçesinde Bir Saat İçerisinde Dört Mevsim Birden Yaşandı Bartın'ın Amasra İlçesinde Bir Saat İçerisinde Dört Mevsim Birden Yaşandı
Harika gol, inanılmaz performans Herkes Anderson Talisca’yı konuşuyor Harika gol, inanılmaz performans! Herkes Anderson Talisca'yı konuşuyor
ABD’de Pensilvanya Valisi’nin evi kundaklandı ABD'de Pensilvanya Valisi'nin evi kundaklandı
VAR devreye girmedi İşte Fenerbahçe’nin penaltı beklediği pozisyon VAR devreye girmedi! İşte Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyon
Antalya’da Irak’la kritik zirve Bildiride dikkat çeken ’’PKK’’ vurgusu Antalya'da Irak'la kritik zirve! Bildiride dikkat çeken ''PKK'' vurgusu
Fenerbahçe, Sivasspor’u 3-1 mağlup etti Fenerbahçe, Sivasspor'u 3-1 mağlup etti
Trabzonspor, Çaykur Rizespor’u 2-0 yendi Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u 2-0 yendi
Dev tıbbi malzeme firması Türklab, konkordato ilan etti Dev tıbbi malzeme firması Türklab, konkordato ilan etti

16:30 İstanbul’da yeni kriz Otobüsler kontak kapatmaya hazırlanıyor İstanbul'da yeni kriz! Otobüsler kontak kapatmaya hazırlanıyor
15:54 Bakan Tekin, Erdoğan’ın talimatına rağmen kendisini durduramadı Özel’e çok sert sözler Bakan Tekin, Erdoğan'ın talimatına rağmen kendisini durduramadı! Özel'e çok sert sözler
15:19 26 ilde anket yapıldı İşte vatandaşın hükümeti en başarılı bulduğu alan 26 ilde anket yapıldı! İşte vatandaşın hükümeti en başarılı bulduğu alan
15:01 Bakan Tekin: Proje okullarda 38 bin öğretmenin görev süresi dolu Bakan Tekin: Proje okullarda 38 bin öğretmenin görev süresi dolu
13:33 İsrail ve Yunanistan’ı alarma geçiren telefon görüşmesi İsrail ve Yunanistan'ı alarma geçiren telefon görüşmesi
23:18 İsrail’in Gazze’deki saldırısında altı kardeş hayatını kaybetti İsrail'in Gazze'deki saldırısında altı kardeş hayatını kaybetti
23:01 Rıza Çalımbay, Fenerbahçe maçının hakemini yerden yere vurdu Rıza Çalımbay, Fenerbahçe maçının hakemini yerden yere vurdu
22:36 Husiler, İsrail’e balistik füze saldırısı düzenledi Husiler, İsrail'e balistik füze saldırısı düzenledi
22:21 Hulusi Belgü: Galatasaray’ın Samsun’da puan kaybedeceğini düşünmüyorduk Hulusi Belgü: Galatasaray'ın Samsun'da puan kaybedeceğini düşünmüyorduk
22:20 Sibel Can: Kazandığım ilk parayla 5 katlı apartman aldım Sibel Can: Kazandığım ilk parayla 5 katlı apartman aldım
22:10 İstanbul’da 2 katlı bina çöktü İstanbul'da 2 katlı bina çöktü
22:01 Fatih Tekke, maç sonrası kötü haberi verdi Fatih Tekke, maç sonrası kötü haberi verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2025 16:52:58. #7.13#
SON DAKİKA: Negmar Tavşanlı Belediyespor'dan Şampiyonluk ve Kupayı Kaldırma Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement