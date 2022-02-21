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Nelsson'dan anlamlı gol! Hem kendisi hem Galatasaray için bir ilki gerçekleştirdi - Son Dakika

Nelsson'dan anlamlı gol! Hem kendisi hem Galatasaray için bir ilki gerçekleştirdi

21.02.2022 20:45
Nelsson'dan anlamlı gol! Hem kendisi hem Galatasaray için bir ilki gerçekleştirdi

Galatasaray'ın Göztepe ile oynadığı maçta Victor Nelsson'un attığı golün anlamı büyük oldu. Galatasaray formasıyla ilk golünü atan Nelsson, profesyonel kariyerindeki ilk deplasman golünü atmış oldu. Bu gol aynı zamanda Galatasaray için sezonun en erken golü olarak kaydedildi.

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Vİctor Nelsson, Göztepe maçında gösterdiği performasla tam not aldı. Marcao ile birlikte iyi uyum yakalayan ancak sonuçlardan dolayı gündemde yer alamayan Nelsson, Göztepe maçında dikkatleri üzerine çekti.

Hem kendisi hem Galatasaray için bir ilk! Nelsson'dan anlamı büyük gol

İLKLER YAŞANDI

Profesyonel kariyerindeki ilk deplasman golünü Göztepe ağlarına yollayan Victor Nelsson, bu sezon Galatasaray'ın ligde attığı en erken golü kaydetti. Bu gol Nelsson'un Galatasaray'daki ilk golü oldu.

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Galatasaray, Göztepe, Marcao, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nelsson'dan anlamlı gol! Hem kendisi hem Galatasaray için bir ilki gerçekleştirdi - Son Dakika Spor


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