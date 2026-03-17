Nene'den Fenerbahçe kariyerinde bir ilk
Nene'den Fenerbahçe kariyerinde bir ilk

Nene\'den Fenerbahçe kariyerinde bir ilk
17.03.2026 22:18
Fenerbahçe'nin Malili oyuncusu Dorgeles Nene, Gaziantep FK maçında hat-trick yaptı. Nene, böylelikle sarı-lacivertli formayla ilk kez hat-trick yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftası açılış maçında Fenerbahçe, evinde Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşırken, sarı-lacivertlilerde Nene 3 gole imza attı.

NENE'DEN FENERBAHÇE'DE İLK HAT-TRICK

Mücadelenin 41. dakikasında Sidiki Cherif ile gelişen kontrada kaleciden seken topu filelere gönderen Nene, takımını 1-0 öne geçirdi. 23 yaşındaki kanat oyuncusu 59 ve 79. dakikalarda savunma arkasına yaptığı koşularla fileleri havalandırmayı başardı. Nene, böylelikle sarı-lacivertli formayla ilk kez hat-trick yaptı.

Nene'den Fenerbahçe kariyerinde bir ilk

GOL SAYISI 9'A ÇIKTI

Kadıköy'de oynanan son 2 iç saha maçında da gol sevinci yaşayan Nene, ligdeki gol sayısını 9'a çıkardı. Karşılaşmaya 11'de başlayan Dorgeles Nene, 90 dakika sahada kaldı.

Son Dakika Spor Nene'den Fenerbahçe kariyerinde bir ilk - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Taner Avcı Taner Avcı:
    ha ha ha 10 tane atsan ne olur bu saatten sonra. 3 4 Yanıtla
  • Talat Yelbuz Talat Yelbuz:
    EVET KUSLAR SIZIN SORUNUNUZ BU ISTE. BIR MACTA MARADONA YARATIYORSUNUZ, BIR MACTA SAMPIYON OLUYORSUNUZ 27 HAFTA OLMUS BU NENEJ NE YAPMIS. ANTEPE 3 YOL BENDE ATARIM 2 3 Yanıtla
  • 5130387 5130387:
    yapsan ne olacak lugi 3 cu bitirecen 0 2 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    yelloz talat ve renktaşlatının ZORUNA gitmiş 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aziz Yıldırım’ın iftardaki sözlerini duyan herkes aynı yorumu yapıyor Aziz Yıldırım'ın iftardaki sözlerini duyan herkes aynı yorumu yapıyor
Sokak ortasında silahlı kavga Olayla ilgisi olmayan genç kız ile 2 kişi öldü Sokak ortasında silahlı kavga! Olayla ilgisi olmayan genç kız ile 2 kişi öldü
Sibel Can 11 yaş küçük sevgilisini hediyelere boğdu Sibel Can 11 yaş küçük sevgilisini hediyelere boğdu
Mücteba Hamaney’le ilgili Rusya iddiasına yanıt Mücteba Hamaney'le ilgili Rusya iddiasına yanıt
Neymar, Ancelotti’ye isyan etti Neymar, Ancelotti'ye isyan etti
Savaş gittikçe şiddetleniyor: İran, süper ağır sistemleri devreye aldı Savaş gittikçe şiddetleniyor: İran, süper ağır sistemleri devreye aldı

23:25
İşte Şampiyonlar Ligi bu Sporting, 3-0 yenildiği maçın rövanşında tarihi skorla turladı
İşte Şampiyonlar Ligi bu! Sporting, 3-0 yenildiği maçın rövanşında tarihi skorla turladı
22:45
Kuzey Irak ile Bağdat anlaşmaya vardı Türkiye’ye petrol gönderilecek
Kuzey Irak ile Bağdat anlaşmaya vardı! Türkiye'ye petrol gönderilecek
22:45
Mütevazılığın da bu kadarı N’Golo Kante attığı golü yorumlamadı, takımın başarısına dikkat çekti
Mütevazılığın da bu kadarı! N'Golo Kante attığı golü yorumlamadı, takımın başarısına dikkat çekti
21:54
İran Devrim Muhafızları’nın üst düzey komutanı öldürüldü
İran Devrim Muhafızları'nın üst düzey komutanı öldürüldü
21:11
BAE ve Ürdün liderleri Dubai’de buluştu: Hem mesajlar hem görüntüler konuşuldu
BAE ve Ürdün liderleri Dubai'de buluştu: Hem mesajlar hem görüntüler konuşuldu
21:04
ABD’nin Bağdat Büyükelçiliğine İHA saldırısı
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine İHA saldırısı
SON DAKİKA: Nene'den Fenerbahçe kariyerinde bir ilk - Son Dakika
