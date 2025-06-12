114 yıl önce kurulan, İtalya'nın en köklü kulüplerinden biri olan Brescia, borcunu ödeyemeyince iflas etti. Kulübün 3 milyon euro borcu bulunduğu belirlendi.
Brescia, daha önce Serie A'da yer alırken, mali sorumluluklarını yerine getiremediği için Serie C'ye düşürülmüştü. Son 2 aylık maaş ödemelerini zamanında yapamayan kulüp, iflasa sürüklendi ve profesyonel futbol kulübü statüsünü kaybetti.
Brescia'da daha önce Roberto Baggio, Pep Guardiola, Andrea Pirlo, Luca Toni ve Mario Balotelli gibi dünya futbolunun önemli isimleri forma giymişti.
Son Dakika › Spor › Nereden nereye! 114 yıllık kulüp iflas bayrağını çekti - Son Dakika
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