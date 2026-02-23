Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig\'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda

Küme düşmesi kesinleşen Adana Demirspor'a FIFA'dan bir kötü haber daha geldi.
FIFA Disiplin Komitesi, TFF 1. Lig'de mücadele eden Adana Demirspor'a iki ayrı dosya nedeniyle 12 puan silme cezası verdi. Geçtiğimiz hafta da 12 puanı silinen lacivert-beyazlı ekip, yeni kararla birlikte ağır bir yaptırımla karşı karşıya kaldı.
Son cezanın ardından Adana Demirspor'un puanı eksi 51'e geriledi. Kulübün önümüzdeki süreçte nasıl bir yol haritası izleyeceği merak konusu oldu.
