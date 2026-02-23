Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda - Son Dakika
Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda

Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig\'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda
23.02.2026 15:38
TFF 1. Lig'de mücadele eden ve küme düşmesi kesinleşen Adana Demirspor'a FIFA Disiplin Komitesi'nden bir kötü haber daha geldi. Komite, iki ayrı dosya nedeniyle takıma 12 puan silme cezası verdi. Geçtiğimiz hafta da 12 puanı silinen lacivert-beyazlı ekip, yeni kararla birlikte ağır bir yaptırımla karşı karşıya kaldı. Son cezanın ardından Adana Demirspor'un puanı eksi 52'ye geriledi. Kulübün önümüzdeki süreçte nasıl bir yol haritası izleyeceği merak konusu oldu.

Küme düşmesi kesinleşen Adana Demirspor'a FIFA'dan bir kötü haber daha geldi.

12 PUAN DAHA SİLİNDİ

FIFA Disiplin Komitesi, TFF 1. Lig'de mücadele eden Adana Demirspor'a iki ayrı dosya nedeniyle 12 puan silme cezası verdi. Geçtiğimiz hafta da 12 puanı silinen lacivert-beyazlı ekip, yeni kararla birlikte ağır bir yaptırımla karşı karşıya kaldı.

Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi -52 puanda

PUAN EKSİ 52'YE DÜŞTÜ

Son cezanın ardından Adana Demirspor'un puanı eksi 51'e geriledi. Kulübün önümüzdeki süreçte nasıl bir yol haritası izleyeceği merak konusu oldu.

