
Nereden nereye! Fenerbahçe'nin eski yıldızı 2. Lig'e transfer oluyor

Nereden nereye! Fenerbahçe\'nin eski yıldızı 2. Lig\'e transfer oluyor
02.02.2026 15:12
Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Mergim Berisha, Hoffenheim'dan 2. Bundesliga ekibi Kaiserslautern'e bonservissiz transfer olmaya hazırlanıyor.

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve bonservisi Hoffenheim'da bulunan Mergim Berisha'nın yeni adresi netlik kazandı. 27 yaşındaki futbolcu, kariyerine Almanya 2. Bundesliga'da devam etmeye hazırlanıyor.

FENERBAHÇE'DEN AVRUPA'YA UZANAN SÜREÇ

2021 yılında Salzburg'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Mergim Berisha, sarı-lacivertli ekipte geçirdiği iki sezonun ardından Augsburg'a kiralanmıştı. Alman ekibi, daha sonra 4 milyon euro bonservis bedeliyle Berisha'nın transferini kalıcı hale getirmişti.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Berisha, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 32 maçta 8 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Sarı-lacivertli ekipte beklentilerin altında kalan performansı sonrası Almanya'ya dönüş yapmıştı.

YENİ ADRESİ KAISERSLAUTERN

Sky DE'nin haberine göre Hoffenheim, Mergim Berisha'yı 2. Bundesliga ekiplerinden Kaiserslautern'e bonservisiyle birlikte gönderme kararı aldı. Transferde dikkat çeken detay ise Kaiserslautern'in oyuncu için bonservis bedeli ödemeyecek olması.

SATIŞTAN PAY MADDESİ

Haberde, Kaiserslautern'in Berisha'nın sonraki satışından Hoffenheim'a yüksek oranda pay vereceği bilgisi yer aldı. Böylece Alman kulübü, ileride gerçekleşebilecek bir transferden gelir elde etmeyi hedefliyor.

