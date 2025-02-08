Yeni sezon öncesi Beşiktaş'tan ayrılıp Hatayspor ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Vincent Aboubakar sürpriz bir transferin eşiğinde.
Ajansspor'un haberine göre Vincent Aboubakar, Trendyol 1. Lig lideri Kocaelispor ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Haberde tarafların anlaşmaya yakın olduğu ve Aboubakar transferinin gerçekleşmek üzere olduğu ifade edildi.
Bu sezon Süper Lig'de toplamda 18 maçta forma giyen Aboubakar, söz konusu karşılaşmalarda 6 gol atıp 2 de asist kaydetmeyi başardı.
Son Dakika › Spor › Nereden nereye! İşte Aboubakar'ın yeni takımı - Son Dakika
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