Nereden nereye! İşte Aboubakar'ın yeni takımı - Son Dakika
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Spor

Nereden nereye! İşte Aboubakar'ın yeni takımı

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Hatayspor'un bir yıllık sözleşme imzaladığı Vincent Aboubakar, sürpriz bir transfere imza atmak üzere. Yeni sezon öncesi Beşiktaş'tan ayrılan Aboubakar, Trendyol 1.Lig lideri Kocaelispor ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Tarafların anlaşmaya yakın olduğu ve transferin gerçekleşmek üzere olduğu belirtildi.

08.02.2025 14:07
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Yeni sezon öncesi Beşiktaş'tan ayrılıp Hatayspor ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Vincent Aboubakar sürpriz bir transferin eşiğinde.

ANLAŞMA TAMAM GİBİ

Ajansspor'un haberine göre Vincent Aboubakar, Trendyol 1. Lig lideri Kocaelispor ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Haberde tarafların anlaşmaya yakın olduğu ve Aboubakar transferinin gerçekleşmek üzere olduğu ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Süper Lig'de toplamda 18 maçta forma giyen Aboubakar, söz konusu karşılaşmalarda 6 gol atıp 2 de asist kaydetmeyi başardı.

Nereden nereye! İşte Aboubakar\'ın yeni takımı

Vincent Aboubakar, Hatayspor, Trendyol, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nereden nereye! İşte Aboubakar'ın yeni takımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • ferhat eser:
    Allah rahmet eylesin iyi adamdı aboubakar 5saraya kocalık yaptı fenerbahçeye kocalık yaptı iyi bilirdik hoca efendi 5 40 Yanıtla
  • Tarık Yüce:
    ferhoşt seni arıyorum gel mamanıverim aç kalınca hırlamışsın. ama küçük boy 8taşlı olduğu için ısıramıyo kimse endişelenmesin 11 2 Yanıtla
  • Tarık Yüce:
    ferhoşt ansiyla bacisi için grup indirimine başladı :) özel hizmeteri de var Tallisca diyince vahşileşiyolar atlıyolar makineye 4 4 Yanıtla
  • ferhat eser:
    saksafoncu Tarık yüce aboubakarı hiç kırmazdı hattaAnnesiyleBacısınıda sunar felekten geceler çalardı abusa :)))) 1 6 Yanıtla
  • Tarık Yüce:
    ferhoşt an an çok güzel mcükliyo oe bak bi çok yorulmuş 4 1 Yanıtla
  • Ateş:
    Zamanında para için nasıl çirkinleştiğini unutmadık...Kocaeli'de 3 kuruşu oyna şimdi. 4 0 Yanıtla
  • Tarık Yüce:
    Talisca performansyla 8taşlı ferhoştun ağzını açık bıraktı, boşlukları dolduralım ahahhahahahah sadakatsiz ferhoşt büyüklerine itaatetmeyi öğreticem sana eğiticem :) 1 1 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    Kocaeli İstanbul arasi bi adim. ondandir. 2 0 Yanıtla
  • Ümit Yurtsever:
    hain adam kesinlikle güvenilmez 2 0 Yanıtla
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