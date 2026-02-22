Nesibe Aydın 75-66 Emlak Konut'u Yendi - Son Dakika
Nesibe Aydın 75-66 Emlak Konut'u Yendi

22.02.2026 18:13
Nesibe Aydın, Halkbank Kadınlar Basketbol Ligi'nde Emlak Konut'u mağlup etti ve 11. galibiyetini aldı.

Salon: TOBB ETÜ

Hakemler: Cemil Uygül, Ali Osman Kanık, Sait Nedim Çelik

Nesibe Aydın: Davis 15, Bone 30, Pelin Gülçelik 5, Green 11, Yağmur Önal 9, Turner 2, Büşra Akgün 3, Melike Yalçınkaya, Derin Yaya

Emlak Konut: Thomas 28, Delaere, Gizem Başaran Turan 4, Berfin Sertoğlu 2, Macaulay 7, Ceren Akpınar 8, Melek Uzunoğlu 6, Holesinska 11

1. Periyot: 12-11

Devre: 34-27

3. Periyot: 45-42

Beş faulle çıkan: 32.45 Melike Yalçınkaya (Nesibe Aydın), 37.40 Macaulay (Emlak Konut)

Halkbank Kadınlar Basketbol Ligi'nin 21. haftasında Nesibe Aydın, sahasında Emlak Konut'u 75-66 mağlup etti.

Nesibe Aydın, sezondaki 11. galibiyetini alırken Emlak Konut, 6. yenilgisini yaşadı.

Kaynak: AA

