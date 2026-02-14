Nesibe Aydın, OGM Ormanspor'u Yendi

Salon: M. Sait Zarifoğlu
Hakemler: Nihat Çetin, Batuhan Mert Gül, Mustafa Çeltiker
OGM Ormanspor: Duygu Özen 6, Kübra Erat 32, Damla Gezgin 8, Gamze Takmaz 3, DeShields 18, Yağmur Güvercin 2, Zübeyde Yıldırım
Nesibe Aydın: Green 26, Pelin Gülçelik 1, Yağmur Önal 11, Davis 17, Bone 25, Derin Yaya, Turner 2, Büşra Akgün 3, Elif Çayır 6, Melike Yalçınkaya 3, Beyza Orhan
1. Periyot: 22-21
Devre: 33-39
3. Periyot: 44-69
Beş faulle oyundan çıkan: 34.05 Gamze Takmaz (OGM Ormanspor)
Halkbank Kadın Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasındaki başkent derbisinde Nesibe Aydın, OGM Ormanspor'u 94-69 yendi.
Nesibe Aydın bu sonuçla ligdeki 10. galibiyetini aldı, OGM Ormanspor ise 14. mağlubiyetini yaşadı.
