Nesine 2. Lig'de 18. hafta iki grupta yapılan 5 maçla başladı.
Beyaz Grup'ta 2, Kırmızı Grup'ta oynanan 3 karşılaşmada alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup
İnegölspor- Altınordu: 0-0
Sincan Belediyesi Ankaraspor- Batman Petrolspor: 3-0
Kırmızı Grup
Serik Belediyespor- Ankara Demirspor: 2-2
Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Motolux 68 Aksarayspor: 1-0
Ülkea Nazillispor- Giresunspor: 4-2
Son Dakika › Spor › Nesine 2. Lig 18. Haftası Başladı - Son Dakika
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