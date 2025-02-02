Nesine 2. Lig'de 20. hafta mücadelesi tamamlandı.
Beyaz ve Kırmızı Grup'ta bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup
E Koleji Isparta 32 Spor- Altınordu: 1-1
Sincan Belediyesi Ankaraspor-Karaköprü Belediyespor: 1-2
İnegölspor-Afyonspor: 3-0 (Hükmen)
Kırmızı Grup
Karaman FK-Motolux 68 Aksarayspor: 0-1
Beyoğlu Yeni Çarşı-Merkür Jet Erbaaspor: 2-3
Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespo: 0-4
Ülkea Nazillispor- Çimentaş Elazığspor: 1-6
Serik Belediyespor-Diyarbekirspor: 1-1
Son Dakika › Spor › Nesine 2. Lig 20. Hafta Sonuçları - Son Dakika
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