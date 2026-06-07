Nesine 2. Lig 2026-2027 Kura Çekimi Yapıldı

Nesine 2. Lig'in 2026-2027 sezonu gruplarının kura çekimi yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen kura çekimine TFF'nin yönetim kurulu üyeleri Cengiz Gökay, Zafer Bahadır Saraç ve Murat Şahin, TFF Sportif İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, TFF Lig Yönetimi Direktörü Besim Yalçın ile TFF Profesyonel Maç Planlama Müdürü Serkan Karasakaloğlu'nun yanı sıra Nesine 2. Lig kulüplerinin başkanları ve yetkilileri katıldı.

Nesine 2. Lig'de sezon, 5-6 Eylül'de başlayacak ve ilk yarı 20 Aralık'ta sona erecek. İkinci yarı 16 Ocak 2027'de start alacak, normal sezon ise 24 Nisan 2027'de sona erecek. Nesine 2. Lig'de 12, 24 ve 29. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.

Kura çekiminin ardından Nesine 2. Lig'de gruplar şu şekilde oluştu:

Beyaz Grup: 68 Aksaray Belediyespor, Adana Demirspor, Aliağa Futbol, Ankaraspor, Arkent Arnavutköy Belediye Futbol SK, Çorluspor 1947, Elazığspor, GMG Kastamonuspor, Güzide Gebze SK, Hatayspor, Isparta 32 SK, İnegöl Kafkas SK, Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor, Menemen FK, Merkür Jet Erbaaspor, Muşspor, Sebat Gençlikspor, Somaspor

Kırmızı Grup: 12 Bingölspor, 1461 Trabzon FK, 52 Orduspor, Adana 01 FK, Altınordu, Anagold 24Erzincanspor, Ankara Demirspor, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri, Fethiyespor, İskenderunspor, Kahramanmaraş İstiklalspor, Karacabey Belediyespor, Kırklarelispor, Kütahyaspor, MKE Ankaragücü, Sakaryaspor, Serikspor, Sultan Su İnegölspor