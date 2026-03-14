Nesine 2. Lig 28. Hafta Maç Sonuçları

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 28. hafta mücadelesi başladı.
Grupta bugün oynanan beş maçın sonucu şöyle:
Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Bursaspor: 0-0
Mardin 1969 Spor-Granny's Waffles Kırklarelispor: 3-0
Ankara Demirspor-ISBAŞ Isparta 32 Spor: 1-3
Fethiyespor-Menemen FK: 0-1
Aliağa Futbol-Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol: 3-0
