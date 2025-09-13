Nesine 2. Lig 4. Hafta Sonuçları

Nesine 2. Lig'de 4. hafta müsabakaları tamamlandı.
Karşılaşmaların sonuçları şöyle:
Kırmızı Grup:
Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu: 5-0
Mardin 1969 Spor-Aliağa Futbol: 1-0
Kuzey Boru 68 Aksaray Belediyespor- Adanaspor: 5-1
Ankara Demirspor-Somaspor: 1-0
Güzide Gebze SK-KCT 1461 Trabzon FK: 2-2
Granny's Waffles Kırklarelispor- Muş SK: 1-4
Fethiyespor- Yeni Malatyaspor: 6-1
Bursaspor-Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol SK: 3-1
Menemen FK-Isbaş Isparta 32 SK: 3-1
Beyaz Grup:
Merkür Jet Erbaaspor- Karaman FK: 2-0
İskenderunspor- Karacabey Belediyespor: 0-2
Adana 01 FK- Altınordu: 0-0
Beykoz Anadoluspor- Sincan Belediyesi Ankaraspor: 0-2
Kepezspor- GMG Kastamonuspor: 1-4
Sultan Su İnegölspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: 1-2
Anagold 24Erzincanspor- Batman Petrolspor: 0-4
Bucaspor 1928-Muğlaspor: 0-5
Seza Çimento Elazığspor- Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri: 1-1
