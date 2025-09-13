Nesine 2. Lig 4. Hafta Sonuçları - Son Dakika
Nesine 2. Lig 4. Hafta Sonuçları

13.09.2025 21:27
2. Lig'de 4. hafta maçları tamamlandı, Kırmızı ve Beyaz Grup'taki sonuçlar belirlendi.

Nesine 2. Lig'de 4. hafta müsabakaları tamamlandı.

Karşılaşmaların sonuçları şöyle:

Kırmızı Grup:

Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu: 5-0

Mardin 1969 Spor-Aliağa Futbol: 1-0

Kuzey Boru 68 Aksaray Belediyespor- Adanaspor: 5-1

Ankara Demirspor-Somaspor: 1-0

Güzide Gebze SK-KCT 1461 Trabzon FK: 2-2

Granny's Waffles Kırklarelispor- Muş SK: 1-4

Fethiyespor- Yeni Malatyaspor: 6-1

Bursaspor-Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol SK: 3-1

Menemen FK-Isbaş Isparta 32 SK: 3-1

Beyaz Grup:

Merkür Jet Erbaaspor- Karaman FK: 2-0

İskenderunspor- Karacabey Belediyespor: 0-2

Adana 01 FK- Altınordu: 0-0

Beykoz Anadoluspor- Sincan Belediyesi Ankaraspor: 0-2

Kepezspor- GMG Kastamonuspor: 1-4

Sultan Su İnegölspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: 1-2

Anagold 24Erzincanspor- Batman Petrolspor: 0-4

Bucaspor 1928-Muğlaspor: 0-5

Seza Çimento Elazığspor- Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri: 1-1

Kaynak: AA

