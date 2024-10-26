Nesine 2. Lig 9. Hafta Sonuçları

Nesine 2. Lig'de Beyaz ve Kırmızı Grup 9. haftada 16 maç oynandı.
Maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup
1461 Trabzon FK- Altay: 3-0
Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK- Batman Petrolspor: 2-0
Kepezspor-Anagold 24Erzincanspor: 1-1
Sarıyer-Beykoz Anadoluspor: 3-2
İnegölspor- Sincan Belediyesi Ankaraspor: 1-1
Altınordu- Fethiyespor: 2-2
Afyonspor- GMG Kastamonuspor: 0-5
Kırmızı Grup
Diyarbekirspor-Belediye Derincespor: 0-0
Ankara Demirspor-Artı Değer Vanspor: 1-2
Serik Belediyespor- Karaman FK: 3-0
Giresunspor-Motolux 68 Aksarayspor: 1-2
Merkür Jet Erbaaspor- Çimentaş Elazığspor: 1-1
Somaspor-Nazillispor: 2-0
Kuzey Marmara Arnavutköy Belediyespor- Menemen FK: 1-0
Karacabey Belediyespor- Beyoğlu Yeni Çarşı: 0-4
Bucaspor 1928-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu: 2-1
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