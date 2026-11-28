Nesine 2. Lig'de 14. hafta 8 maçla başladı, Kırmızı Grup'ta 52 Orduspor 3-1 kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nesine 2. Lig'de 14. hafta, gruplarda oynanan 8 maçla başladı. Kırmızı Grup'ta 52 Orduspor ve Erzincan Futbol Yatırımları, Beyaz Grup'ta Ankaraspor, Şanlıurfaspor, Sebatspor ve Aliağa Futbol sahadan galibiyetle ayrıldı.
Nesine 2. Lig'in 14. haftası gruplarda oynanan 8 maçla başladı.
Sonuçlar şöyle:
Kırmızı Grup:
Serikspor-52 Orduspor: 1-3
Karacabey Belediyespor-Sakaryaspor: 2-2
Sultan Su İnegölspor- Erzincan Futbol Yatırımları: 1-3
Beyaz Grup:
Isbaş Isparta 32-İnegöl Kafkasspor: 1-1
Hatayspor- Ankaraspor: 0-4
Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Somaspor: 3-2
Çorluspor 1947-Sebatspor: 1-3
Aliağa Futbol-GMG Kastamonuspor: 3-0
Kaynak: AA
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