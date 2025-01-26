Nesine 2. Lig'de 19. Hafta Tamamlandı - Son Dakika
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Nesine 2. Lig'de 19. Hafta Tamamlandı

Sarıyer ve Serik Belediyespor, Beyaz ve Kırmızı Grup'ta liderliklerini korudu.

26.01.2025 17:48
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Nesine 2. Lig'de 19. hafta maçları tamamlandı.

Beyaz Grup'ta Sarıyer, konuk ettiği İnegölspor'u 6-2 yenerek 47 puanla namağlup liderliğini sürdürdü.

Kırmızı Grup'ta deplasmanda Somaspor'u 1-0 mağlup eden Serik Belediyespor, 46 puanla zirvedeki yerini korudu.

2. Lig'de 19. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup

OGBMAYAVP
1.SARIYER1914504693747
2.BATMAN PETROLSPOR 19131535181740
3.GMG KASTAMONUSPOR19116232161639
4.ALTINORDU19107235152037
5.BULUT YEŞİL İNŞAAT ADANA 01 FUTBOL KULÜBÜ 19104537201734
6.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR1988328171132
7.BEYKOZ ANADOLU SPOR 199462824431
8.İSKENDERUNSPOR 187742517828
9.FETHİYESPOR197662421327
10.KIRKLARELİSPOR195862121023
11.E KOLEJİ ISPARTA 32 SPOR194961619-321
12.KEPEZ SPOR FUTBOL 195592127-620
13.İNEGÖLSPOR194871825-720
14.1461 TRABZON FK1954102227-519
15.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR1936101428-1415
16.KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR1927101933-1413
17.ALTAY1942131642-2611
18.AFYONSPOR 180117664-58-5

NOT: Altay'a 3 puan, Afyonspor'a da 6 puan silme cezası verildi.

Kırmızı Grup

OGBMAYAVP
1.SERİK BELEDİYESPOR19144142182446
2.MOTOLUX 68 AKSARAYSPOR19142339152444
3.MENEMEN FK19114433151837
4.ARTI DEĞER VAN SPOR19113536191736
5.ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR19106332201236
6.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ 1996430181233
7.BUCASPOR 1928199462522328
8.KARACABEY BELEDİYE SPOR 197573130126
9.KUZEY MARMARA AŞ ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL 196852425-126
10.KARAMAN FK196672320324
11.ANKARA DEMİRSPOR195952826224
12.SOMASPOR197392523224
13.MERKÜR JET ERBAASPOR196492333-1022
14.BELEDİYE DERİNCE SPOR192891433-1914
15.ÜLKEA NAZİLLİSPOR1943122138-1712
16.DİYARBEKİR SPOR 191810724-1711
17.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU 1923141039-299
18.GİRESUNSPOR1916121237-250

NOT: Giresunspor'a 9 puan, Bucaspor 1928 ve Ülkea Nazillispor'a 3'er puan silme cezası uygulandı.

Kaynak: AA

Sarıyer, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nesine 2. Lig'de 19. Hafta Tamamlandı - Son Dakika

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