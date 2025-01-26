Nesine 2. Lig'de 19. Hafta Tamamlandı

Nesine 2. Lig'de 19. hafta maçları tamamlandı.
Beyaz Grup'ta Sarıyer, konuk ettiği İnegölspor'u 6-2 yenerek 47 puanla namağlup liderliğini sürdürdü.
Kırmızı Grup'ta deplasmanda Somaspor'u 1-0 mağlup eden Serik Belediyespor, 46 puanla zirvedeki yerini korudu.
2. Lig'de 19. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
Beyaz Grup
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.SARIYER
|19
|14
|5
|0
|46
|9
|37
|47
|2.BATMAN PETROLSPOR
|19
|13
|1
|5
|35
|18
|17
|40
|3.GMG KASTAMONUSPOR
|19
|11
|6
|2
|32
|16
|16
|39
|4.ALTINORDU
|19
|10
|7
|2
|35
|15
|20
|37
|5.BULUT YEŞİL İNŞAAT ADANA 01 FUTBOL KULÜBÜ
|19
|10
|4
|5
|37
|20
|17
|34
|6.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|19
|8
|8
|3
|28
|17
|11
|32
|7.BEYKOZ ANADOLU SPOR
|19
|9
|4
|6
|28
|24
|4
|31
|8.İSKENDERUNSPOR
|18
|7
|7
|4
|25
|17
|8
|28
|9.FETHİYESPOR
|19
|7
|6
|6
|24
|21
|3
|27
|10.KIRKLARELİSPOR
|19
|5
|8
|6
|21
|21
|0
|23
|11.E KOLEJİ ISPARTA 32 SPOR
|19
|4
|9
|6
|16
|19
|-3
|21
|12.KEPEZ SPOR FUTBOL
|19
|5
|5
|9
|21
|27
|-6
|20
|13.İNEGÖLSPOR
|19
|4
|8
|7
|18
|25
|-7
|20
|14.1461 TRABZON FK
|19
|5
|4
|10
|22
|27
|-5
|19
|15.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR
|19
|3
|6
|10
|14
|28
|-14
|15
|16.KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR
|19
|2
|7
|10
|19
|33
|-14
|13
|17.ALTAY
|19
|4
|2
|13
|16
|42
|-26
|11
|18.AFYONSPOR
|18
|0
|1
|17
|6
|64
|-58
|-5
NOT: Altay'a 3 puan, Afyonspor'a da 6 puan silme cezası verildi.
Kırmızı Grup
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.SERİK BELEDİYESPOR
|19
|14
|4
|1
|42
|18
|24
|46
|2.MOTOLUX 68 AKSARAYSPOR
|19
|14
|2
|3
|39
|15
|24
|44
|3.MENEMEN FK
|19
|11
|4
|4
|33
|15
|18
|37
|4.ARTI DEĞER VAN SPOR
|19
|11
|3
|5
|36
|19
|17
|36
|5.ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR
|19
|10
|6
|3
|32
|20
|12
|36
|6.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ
|19
|9
|6
|4
|30
|18
|12
|33
|7.BUCASPOR 1928
|19
|9
|4
|6
|25
|22
|3
|28
|8.KARACABEY BELEDİYE SPOR
|19
|7
|5
|7
|31
|30
|1
|26
|9.KUZEY MARMARA AŞ ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL
|19
|6
|8
|5
|24
|25
|-1
|26
|10.KARAMAN FK
|19
|6
|6
|7
|23
|20
|3
|24
|11.ANKARA DEMİRSPOR
|19
|5
|9
|5
|28
|26
|2
|24
|12.SOMASPOR
|19
|7
|3
|9
|25
|23
|2
|24
|13.MERKÜR JET ERBAASPOR
|19
|6
|4
|9
|23
|33
|-10
|22
|14.BELEDİYE DERİNCE SPOR
|19
|2
|8
|9
|14
|33
|-19
|14
|15.ÜLKEA NAZİLLİSPOR
|19
|4
|3
|12
|21
|38
|-17
|12
|16.DİYARBEKİR SPOR
|19
|1
|8
|10
|7
|24
|-17
|11
|17.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU
|19
|2
|3
|14
|10
|39
|-29
|9
|18.GİRESUNSPOR
|19
|1
|6
|12
|12
|37
|-25
|0
NOT: Giresunspor'a 9 puan, Bucaspor 1928 ve Ülkea Nazillispor'a 3'er puan silme cezası uygulandı.
Son Dakika › Spor › Nesine 2. Lig'de 19. Hafta Tamamlandı - Son Dakika
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