Nesine 2. Lig'de 2. hafta maçları tamamlandı, Kırmızı ve Beyaz Grup'ta sonuçlar belli oldu
Nesine 2. Lig'de Kırmızı ve Beyaz Grup'ta 2. hafta maçları sona erdi. Kırmızı Grup'ta Serikspor, İskenderunspor, Beyoğlu Yeni Çarşı, 12 Bingölspor, Sakaryaspor ve 52 Orduspor FK galip gelirken, Beyaz Grup'ta Ankaraspor, 68 Aksaray Belediyespor, Aliağa Futbol ve Muşspor sahadan üç puanla ayrıldı.
Nesine 2. Lig'de Kırmızı ve Beyaz Grup'ta 2. hafta maçları sona erdi.
Sonuçlar şöyle:
Kırmızı Grup:
Serikspor-Sultan Su İnegölspor: 2-1
İskenderunspor-Kırklarelispor: 0-1
Beyoğlu Yeni Çarşı-Kütahyaspor: 2-1
12 Bingölspor-MKE Ankaragücü: 1-0
Erzincan Futbol Yatırımları-AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor: 2-2
Sakaryaspor-Adana 01: 2-0
52 Orduspor FK-KCT 1461 Trabzon FK: 1-0
Beyaz Grup:
Sebatspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: 3-3
Ankaraspor-Efor Çay Erbaaspor: 2-1
68 Aksaray Belediyespor-GMG Kastamonuspor: 3-0
Çorluspor 1947-Hatayspor: 0-0
Aliağa Futbol-ISBAŞ Isparta 32: 2-0
Muşspor-Menemen FK: 4-0
Kaynak: AA
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