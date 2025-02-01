Nesine 2. Lig'de 20. hafta, gruplarda oynanan 10 maçla başladı.
Karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı:
Beyaz Grup
Fethiyespor-İskenderunspor: 0-0
Kırklarelispor-Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK: 0-1
Anagol 24Erzincanspor- 1461 Trabzon FK: 1-4
Beykoz Anadoluspor- Batman Petrolspor: 0-1
GMG Kastamonuspor- Altay: 4-0
Kırmızı Grup
Artı Değer Vanspor- Giresunspor: 2-0
Karacabey Belediyespor- Ankara Demirspor: 2-1
Bucaspor 1928-Somaspor: 0-0
Belediye Derincespor- Menemen FK: 3-2
Son Dakika › Spor › Nesine 2. Lig'de 20. Hafta Sonuçları - Son Dakika
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